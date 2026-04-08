Consórcio marcará presença na 31ª Agrishow em Ribeirão Preto

A 31ª Agrishow, principal feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, reunirá expositores para apresentações de soluções voltadas à produção agrícola, de 27 de abril a 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP).

Entre as empresas presentes, o evento contará, pela quarta vez consecutiva, com a presença da KSK Consórcio, única administradora independente no recinto, onde será possível obter informações sobre a aquisição planejada de máquinas, implementos agrícolas, entre outros, bem como de imóveis pelo consórcio.

“Os visitantes, empresários e empreendedores no agronegócio poderão conhecer o plano especial de consórcio que estaremos lançando, exclusivo para o evento, cujo principal atrativo está na baixa taxa de administração”, explica Leandro Andrade Coelho Rodrigues, CEO da KSK Consórcio. “Desta forma, os interessados terão oportunidade de, ao aderirem, participar dos grupos visando futura ampliação ou renovação da frota de equipamentos, economizando e maximizando a rentabilidade nos negócios”, completa.

Ao lembrar que consórcio não tem juros, Rodrigues acrescentou que as características desse plano, com créditos variando entre R$ 100 mil a R$ 500 mil, prazo de 100 meses e taxa mensal de 0,099%, são válidas somente para quem fizer a adesão durante a Agrishow.

“Haverá grupos para unidades novas e seminovas, incluindo tratores, caminhões, equipamentos agrícolas e industriais, com sorteios mensais e possibilidade de oferta de lances livres ou embutidos de 30% e 50%, uma boa oportunidade para tentar acelerar a contemplação”, complementa o CEO.

Paralelamente, será disponibilizado o Consórcio Rural com grupos de imóveis, especialmente direcionado para os que desejem adquirir áreas ou fazendas, expandir propriedades ou ainda construir silos de armazenamento ou instalações, também com a mesma taxa, prazos e créditos.

Ampliando a propriedade com consórcio

Despertado por uma propaganda sobre consórcio nas redes sociais no final de 2023, Gabriel Bruno Naimeg Silva, agricultor, 30 anos, mineiro de Patos de Minas (MG), procurou saber mais sobre o mecanismo em razão de estar pagando juros em financiamento de uma fazenda em Patrocínio (MG).

“Depois de entender um pouco mais sobre consórcio, conversei com o consultor da KSK Consórcio, que, ao me orientar que, com as contemplações, teria a possibilidade de quitar os financiamentos e não mais pagar juros, preparou um planejamento com adesões a várias cotas de imóveis”, esclarece Naimeg Silva. “Por sorteio e por lance, inclusive com o embutido, fui reduzindo meus gastos com os altos juros, passando a pagar pequena taxa de administração em prestações mais acessíveis, o que me proporcionou “um fôlego nos negócios”, uma economia real, e solucionou meus objetivos”, completou.

Atualmente, passados quase três anos, a Fazenda Mariana de Naimeg Silva, com 240 hectares e 1,3 milhão de pés de café plantados, está em plena atividade e, na última safra, produziu mais de dez mil sacas de grãos verdes.

O agricultor finalizou explicando que “com o plano ainda em andamento, já adquiri outras cotas de imóveis, pensando em expandir a propriedade e ampliar a área produtiva para plantio de mais 500 mil pés de café. Sem juros, com médio e longo prazos para pagamento, estou feliz com o resultado conquistado com o consórcio e o recomendo sempre a partir de um bom planejamento”.

O estande da KSK na Agrishow

No estande de quase 150 metros quadrados, haverá três salas para atendimento personalizado. A equipe de consultores da KSK Consórcio estará apta a esclarecer e orientar os interessados sobre o funcionamento do consórcio, com destaque também para o setor de imóveis, outro produto bastante solicitado por fazendeiros, produtores e pecuaristas.



Ainda prestando serviços, a KSK Consórcio disponibilizará um totem de autoatendimento para consultas, com tecnologia agregada, que permitirá ao interessado, ao acessá-lo, obter dados, simular valores de mensalidades, possibilitando, inclusive, o fechamento digital do contrato de adesão.

Pensando na temperatura média máxima da região ribeirão-pretana, que se aproxima dos 30º nessa época do ano, a KSK Consórcio distribuirá brindes, com destaque para um leque para amenizar o calor.

Pesquisa mostra crescimento de 150% em seis anos

Recente estudo realizado pela assessoria econômica da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), baseado em dados de agosto último, mostrou que o avanço da modalidade no agronegócio cresceu quase 150% nos últimos seis anos.

Neste período, considerando que consórcio de máquinas agrícolas representa 51% do segmento de veículos pesados do sistema de consórcios, a evolução de participantes saltou de 184,79 mil, em 2020, para 460,12 mil, em 2025. Em fevereiro, atingiu 472,62 mil consorciados ativos.

Sobre a KSK Consórcio

A KSK Consórcio é uma administradora de consórcios, fundada há mais de 50 anos, que atua nacionalmente com autorização do Banco Central do Brasil nos segmentos automotivo com grupos de veículos leves, veículos pesados e motocicletas; imobiliário com consorciados em imóveis; e serviços.

Com sede em Barueri (SP), oferece soluções de consórcios acessíveis, ao promover o planejamento dos participantes, baseado na educação financeira, contribuindo para a realização de objetivos pessoais, profissionais, familiares e empresariais.

Serviço:

Agrishow 2026 – 31ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Data: 27 de abril a 1º de maio de 2026

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, km 321 - Ribeirão Preto (SP)

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Horário: das 8h às 18h