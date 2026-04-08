Keyla Kin amplia atuação internacional no setor imobiliário

O mercado imobiliário brasileiro tem passado por mudanças estruturais impulsionadas pela digitalização, novas fontes de financiamentos, novas exigências dos consumidores e necessidade crescente de qualificação profissional, além de novas fontes de financiamento. Nesse cenário, iniciativas voltadas à organização de processos e ao desenvolvimento de corretores têm se tornado cada vez mais presentes.

É nesse contexto que atua a empresária Keyla Kin, de 38 anos, responsável por uma imobiliária que registrou crescimento de 40% no último ano, com previsão de expansão de 50% no período atual. A atuação acompanha um movimento do setor em direção à profissionalização e à busca por modelos mais estruturados de operação.

Além da gestão imobiliária, Keyla desenvolveu e aprimorou um método voltado à atuação de corretores, com foco em organização comercial, atendimento e posicionamento profissional. O conteúdo também foi estruturado em formato de curso online, disponibilizado por meio da plataforma Hotmart, permitindo acesso a profissionais de diferentes regiões.

A empresária também realiza mentorias e assessorias presenciais em imobiliárias, aplicando o método diretamente em equipes comerciais. “A organização de processos contribui para maior previsibilidade de resultados e para a evolução das equipes”, afirma Keyla Kin, ao comentar a aplicação prática das estratégias no dia a dia do setor.

No cenário internacional, Keyla participou como palestrante no Seminário Mulheres no Mercado Imobiliário, realizado em Lisboa, Portugal, onde abordou temas relacionados à consultoria imobiliária e à atuação feminina no setor. A presença no evento reflete a ampliação do diálogo entre profissionais de diferentes países e a troca de experiências sobre práticas de mercado.

Além da atuação prática e educacional, Keyla também é coautora de obras voltadas ao setor imobiliário, incluindo os livros “Gestão para Imobiliárias” e “Experiência de Mulheres no Mercado Imobiliário 2”, que reúnem perspectivas e práticas aplicadas ao desenvolvimento de negócios e à atuação profissional.

O avanço de iniciativas que integram operação, capacitação e produção de conteúdo evidencia uma tendência no mercado imobiliário: a valorização de modelos estruturados e da formação contínua como fatores relevantes para o crescimento sustentável do setor.

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