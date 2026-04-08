Brasileiro lança IA para quem quer morar nos EUA

Joe Douglas passou quase uma década entre os Estados Unidos e a Europa construindo algo que vai além de uma carreira: uma visão de como brasileiros podem se mover no mundo com mais inteligência. Agora ele lança a Partiu EUA, uma plataforma com inteligência artificial (IA) criada para acompanhar brasileiros em cada etapa da jornada americana, do primeiro visto à estruturação do patrimônio no exterior.

Ao longo desse tempo, Joe ajudou mais de 200 brasileiros a se estabelecerem nos Estados Unidos. Não só executivos. Marceneiros que montaram negócios próprios, médicos que revalidaram diplomas, advogados que abriram escritórios e profissionais que assumiram posições globais. Em paralelo à plataforma, Joe continua trabalhando diretamente com empresários brasileiros em internacionalização de negócios, desenvolvimento de carreira no mercado global, estruturação de patrimônio no exterior e dolarização de renda.

O que motivou a plataforma foi uma constatação simples: a jornada americana é longa, cara e fragmentada. A maioria dos brasileiros não encontra as informações certas quando mais precisa delas.

A Partiu EUA responde a isso com agentes de inteligência artificial treinados com metodologia proprietária em cinco frentes: turismo e visto B1/B2, intercâmbio e visto de estudante, imigração, imóveis nos Estados Unidos e investimentos internacionais. Cada pessoa recebe orientação personalizada de acordo com seu perfil e objetivo, pelo WhatsApp, com respostas em menos de cinco segundos.

Joe Douglas passou quase uma década acompanhando brasileiros em processos de internacionalização nos Estados Unidos e Europa. Nesse período, identificou um padrão recorrente: profissionais e empresários perdendo patrimônio, tempo e oportunidades por falta de uma visão integrada da jornada americana. Foi a partir dessa experiência prática e de mais de 200 processos estruturados que desenvolveu a metodologia por trás da Partiu EUA. “Brasileiros perdem anos e dinheiro na jornada americana por falta de informação integrada. A tecnologia existe para mudar isso”, diz Joe Douglas.

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A plataforma está disponível em partiueua.com. O acesso começa com uma análise gratuita de perfil.