99Compras: novo delivery da 99 chega a Goiânia

A 99 inicia hoje (8), oficialmente, as operações da 99Compras em Goiânia. Escolhida estrategicamente como a primeira cidade a receber o serviço, pela relevância e histórico positivo com a 99Food, a capital goiana se torna o primeiro mercado do país a contar com a solução que amplia a atuação da 99 ao permitir que usuários adquiram, em um único aplicativo, diferentes itens do dia a dia.

O serviço da 99 chega em um contexto de transformação estrutural no varejo, impulsionado pela digitalização e por mudanças no comportamento do consumidor. “A compra de supermercado, tradicionalmente associada a uma experiência presencial, vem se consolidando cada vez mais no meio digital”, afirma Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras, ao explicar que o consumidor passou a priorizar, também, soluções capazes de economizar tempo sem abrir mão de preço e da qualidade.

Dentro do já tradicional aplicativo da 99, que tem 60 milhões de usuários no Brasil, a 99Compras conta com o delivery de itens de categorias como supermercado, farmácia, pet shop, beleza, bebidas e, entre outras, ampliando a oferta e as ocasiões de consumo. Atualmente, 99Compras conta com mais de 500 parceiros comerciais e, para o atendimento à demanda, a plataforma também já conta com uma base de 30 mil entregadores parceiros na região.

“A conclusão do período de testes em Goiânia nos permitiu validar um modelo eficiente, que equilibra conveniência, escala e competitividade. A 99Compras nasce com o objetivo de transformar o delivery de varejo no Brasil, oferecendo uma experiência mais acessível e integrada para consumidores e entregadores parceiros e comerciais”, reforça Talita Poleto.

Neste momento de lançamento em Goiânia, o serviço opera inicialmente com as modalidades de entrega padrão e agendada, permitindo ao consumidor escolher o melhor horário para receber os pedidos. Em breve, a 99Compras contará também com a modalidade de entregas ultrarrápidas, com prazos de até 20 minutos, ampliando as opções para diferentes necessidades do dia a dia.

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Parte das compras no varejo online está ligada a necessidades recorrentes e imediatas do dia a dia. Nesse cenário, a 99Compras se posiciona para superar uma das principais barreiras da categoria: a percepção de preços mais altos em relação às lojas físicas.



“A ideia é equilibrar esses estímulos de compra com a construção de uma operação sustentável no longo prazo, beneficiando consumidores, parceiros e entregadores dentro do ecossistema da plataforma. Com a chegada da 99Compras, a 99 reforça seu posicionamento como superapp, integrando serviços de mobilidade, entrega de itens, delivery de comida, serviços financeiros e, agora, também compras do dia a dia em um único lugar”, conclui Talita.