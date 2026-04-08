Telia implementa Seamless OS após aquisição da operadora Telness

Hoje, o Nordic Communications Group AB, empresa controladora da Telness Tech, anunciou a venda de sua operadora de rede virtual móvel (MVNO) TelnessàTelia, na Suécia. Como parte da transação, a Telness irá firmar um contrato de longo prazo com a Telness Tech para uso contínuo da plataforma tecnológica Seamless OS, garantindo uma experiência digital fluida para o cliente. Com o encerramento da negociação, a Telia irá se tornar a primeira operadora de rede móvel (MNO) a implementar o Seamless OS.

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Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery & Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

"A integração do Seamless OS em um ambiente de operadora móvel como o da Telia define um momento decisivo para nós. Nossa plataforma foi inicialmente desenvolvida e comprovada dentro da Telness, permitindo que se convertesse em uma das operadoras mais avançadas digitalmente da Europa. Com a aquisição da Telness pela Telia, a tecnologia continuará atendendo os clientes finais. A Telness irá manter sua sólida experiência digital, com o acréscimo significativo de escalabilidade e capacidade de marketing que a Telia traz", disse Martina Klingvall, Fundadora e Diretora Executiva da Telness Tech e do Nordic Communications Group.

Até agora, a Telness operava como uma operadora de rede móvel virtual (MVNO) na rede móvel da Telia Suécia. Após o encerramento da negociação, a Telness continuará operando sob sua própria marca como parte dos negócios B2B da Telia na Suécia. O próximo passo é a Telia obter a aprovação da autoridade nacional sueca, a Inspetoria de Produtos Estratégicos (ISP), para finalizar a transação.

"A Telness obteve uma trajetória impressionante e se tornou uma escolha popular entre proprietários de pequenas empresas e empreendedores, sobretudo startups. Este é o resultado de um modelo operacional digital robusto, impulsionado pela plataforma tecnológica Seamless OS da Telness Tech, em combinação com nossas redes móveis nacionais. Estamos na expectativa de contribuir para acelerar o crescimento da Telness e reforçar nossa posição neste segmento promissor do mercado B2B sueco", disse Fredrik Stenberg, Diretor de B2B na Telia Suécia.

Transição de marca

Como parte da transação, a Telia adquiriu a marca Telness. Após o encerramento da negociação, a Telness Tech irá iniciar um processo de mudança de marca para alterar o nome da empresa e a identidade visual, continuando a operar como uma empresa de tecnologia independente.

Sobre a Telness Technologies AB(Telness Tech)

O principal produto da Telness Techs, o Seamless OS, é uma plataforma nativa da nuvem que permite que operadoras de telefonia móvel e empresas com foco no sistema digital lancem e aperfeiçoem serviços móveis através de IA e automação. Originalmente desenvolvida pela operadora sueca Telness AB (Telness), uma das operadoras de telefonia móvel mais bem avaliadas da Europa, a plataforma agora impulsiona mais de 24 operadoras em todo o mundo, dando suporte a empresas de telecomunicações nos EUA, Europa e outros países na automação de operações e entrega de experiências digitais modernas para o cliente.

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Contato para a imprensa

Sebastian Stecki

Diretor de Marketing e Comunicações na Telness Tech

Tel. +4673 958 40 86

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