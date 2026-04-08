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Telia implementa Seamless OS após aquisição da operadora Telness

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Repórter
08/04/2026 15:19

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Hoje, o Nordic Communications Group AB, empresa controladora da Telness Tech, anunciou a venda de sua operadora de rede virtual móvel (MVNO) TelnessàTelia, na Suécia. Como parte da transação, a Telness irá firmar um contrato de longo prazo com a Telness Tech para uso contínuo da plataforma tecnológica Seamless OS, garantindo uma experiência digital fluida para o cliente. Com o encerramento da negociação, a Telia irá se tornar a primeira operadora de rede móvel (MNO) a implementar o Seamless OS.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408655822/pt/

Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery & Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery & Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

"A integração do Seamless OS em um ambiente de operadora móvel como o da Telia define um momento decisivo para nós. Nossa plataforma foi inicialmente desenvolvida e comprovada dentro da Telness, permitindo que se convertesse em uma das operadoras mais avançadas digitalmente da Europa. Com a aquisição da Telness pela Telia, a tecnologia continuará atendendo os clientes finais. A Telness irá manter sua sólida experiência digital, com o acréscimo significativo de escalabilidade e capacidade de marketing que a Telia traz", disse Martina Klingvall, Fundadora e Diretora Executiva da Telness Tech e do Nordic Communications Group.

Até agora, a Telness operava como uma operadora de rede móvel virtual (MVNO) na rede móvel da Telia Suécia. Após o encerramento da negociação, a Telness continuará operando sob sua própria marca como parte dos negócios B2B da Telia na Suécia. O próximo passo é a Telia obter a aprovação da autoridade nacional sueca, a Inspetoria de Produtos Estratégicos (ISP), para finalizar a transação.

"A Telness obteve uma trajetória impressionante e se tornou uma escolha popular entre proprietários de pequenas empresas e empreendedores, sobretudo startups. Este é o resultado de um modelo operacional digital robusto, impulsionado pela plataforma tecnológica Seamless OS da Telness Tech, em combinação com nossas redes móveis nacionais. Estamos na expectativa de contribuir para acelerar o crescimento da Telness e reforçar nossa posição neste segmento promissor do mercado B2B sueco", disse Fredrik Stenberg, Diretor de B2B na Telia Suécia.

Transição de marca

Como parte da transação, a Telia adquiriu a marca Telness. Após o encerramento da negociação, a Telness Tech irá iniciar um processo de mudança de marca para alterar o nome da empresa e a identidade visual, continuando a operar como uma empresa de tecnologia independente.

Sobre a Telness Technologies AB(Telness Tech)

O principal produto da Telness Techs, o Seamless OS, é uma plataforma nativa da nuvem que permite que operadoras de telefonia móvel e empresas com foco no sistema digital lancem e aperfeiçoem serviços móveis através de IA e automação. Originalmente desenvolvida pela operadora sueca Telness AB (Telness), uma das operadoras de telefonia móvel mais bem avaliadas da Europa, a plataforma agora impulsiona mais de 24 operadoras em todo o mundo, dando suporte a empresas de telecomunicações nos EUA, Europa e outros países na automação de operações e entrega de experiências digitais modernas para o cliente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a imprensa

Sebastian Stecki

Diretor de Marketing e Comunicações na Telness Tech

Tel. +4673 958 40 86

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sebastian@telnesstech.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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