Mulheres impulsionam crescimento do mercado de suplementos

O mercado digital de suplementos tem uma nova protagonista. Dados do Soldiers Insights, observatório da suplementação no Brasil e braço de análises de dados do mercado nacional do Grupo Soldiers, mostram que o crescimento do consumo feminino superou o ritmo geral do setor: entre 2024 e 2025, os pedidos realizados por mulheres avançaram 24,8%, ritmo superior ao crescimento total da operação, que foi de 18,6%.

O resultado não é isolado. O segmento de suplementos para saúde e beleza feminina no Brasil movimentou R$ 173,4 bilhões em 2024, de acordo com dados da Euromonitor International, ao mesmo tempo em que a adesão das mulheres às atividades físicas disparou no Brasil.

Segundo o estudo Women and Sports, do IBOPE Repucom, divulgado em 2025, desde 2020 a população ativa como um todo aumentou 30% (cerca de 21 milhões de novos praticantes integrando rotina de exercícios), sendo que as mulheres representaram 60% desses novos praticantes.

Em outras palavras, de cada dez novos adeptos de atividade física no país nos últimos anos, seis são mulheres. Essa liderança feminina entre os “novatos” sinaliza uma mudança importante no perfil de quem ingressa em academias, estúdios e esportes em geral.

“Os dados mostram que a suplementação feminina vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O crescimento aparece tanto em categorias ligadas à saúde quanto em suplementos tradicionalmente associados à performance”, afirma Fabiula Freire, diretora-executiva da Soldiers Nutrition.



Não é só bem-estar: mulheres também buscam performance

Historicamente associada ao público masculino, a creatina tornou-se o suplemento de performance com maior volume de pedidos entre as mulheres na base analisada pelo Soldiers Insights.

Os pré-treinos registraram o maior crescimento de participação feminina entre as categorias apuradas, o que sinaliza que mais mulheres buscam energia e rendimento nos treinos.

O whey protein também mantém presença consistente, próxima à média geral da base.

Ao mesmo tempo, o perfil feminino vai além da academia. Categorias como vitaminas e minerais, colágeno e ômega 3 apresentam participação feminina acima da média geral observada no levantamento, sugerindo que muitas consumidoras utilizam suplementos como parte de uma rotina mais ampla de cuidados com saúde e bem-estar.



Marketplaces e social commerce abrem novas portas

O avanço feminino não aparece apenas na quantidade de pedidos. A participação feminina no total de vendas online subiu de 21,6% em 2024 para 23,2% em 2025, o equivalente a quase 1 em cada 4 compras realizadas no ambiente digital.

Um dos fatores que explicam a aceleração do consumo feminino é a expansão dos canais digitais.

Entre os principais destaques estão:

Shopee - 35,3% de participação feminina

Magalu - 32,6%

TikTok Shop - 29,7%



Na Shopee, por exemplo, a participação feminina subiu de 28,6% em 2024 para 35,3% em 2025, crescimento de 6,6 pontos percentuais.

A lógica é direta: marketplaces de grande alcance e plataformas de social commerce reduzem barreiras de entrada e alcançam consumidoras que ainda não tinham o hábito consolidado de comprar suplementos.

Já no site próprio da Soldiers Nutrition, a participação feminina passou de 20% para 26,1%, avanço de 6,1 pontos percentuais. O resultado sugere que, à medida que o hábito de consumir suplementos se consolida, o público feminino tende a migrar para a compra direta com a marca.



Um crescimento que vai além dos grandes centros

A análise regional também indica que o avanço feminino no consumo de suplementos ocorre de forma distribuída no território nacional.

Entre os estados com maior participação feminina na base digital analisada estão:

Rio de Janeiro — 23,8%

Bahia — 23,4%

Maranhão — 23,1%

Minas Gerais — 22,8%

São Paulo — 22,6%



Alguns estados também registraram crescimento expressivo no volume de pedidos realizados por mulheres entre 2024 e 2025. Tendo como destaque:

Maranhão — crescimento de 25,1%

Santa Catarina — 16,8%

Rio Grande do Sul — 14,3%

Goiás — 12,1%

Bahia — 10,7%

O conjunto dos dados aponta para uma mudança estrutural no perfil do consumidor de suplementos no Brasil: a participação feminina cresce em volume, em faturamento e em diversidade de categorias, um movimento que tende a redesenhar estratégias de produto, comunicação e distribuição no setor.

Sobre o Soldiers Insights

O Soldiers Insights é o observatório da suplementação no Brasil e braço de análises de dados do mercado nacional do Grupo Soldiers, e monitora tendências de consumo, comportamento de busca digital e padrões de demanda no mercado de suplementos esportivos e alimentares, produzindo análises proprietárias para orientar o desenvolvimento de produtos, a comunicação com o mercado e o debate público sobre nutrição e saúde.

Sobre a Soldiers Nutrition

Fundada em 2014 por Yuri Abreu, a Soldiers Nutrition nasceu de forma caseira, quando o fundador tinha 21 anos e passou a revender creatina comprada na Zona Cerealista de São Paulo. De lá para cá, a empresa multiplicou sua receita em mais de 2.000% nos últimos três anos, alcançando R$ 280 milhões em faturamento em 2025 e projetando ultrapassar a casa dos R$ 300 milhões em 2026.

O salto foi impulsionado por uma combinação de fatores: a retomada das academias após a pandemia, a aposta no modelo D2C (direct-to-consumer), que elimina intermediários e garante preços mais competitivos, e o laudo de 2022 da Abenutri, que classificou a creatina da Soldiers como a terceira mais pura do Brasil. O reconhecimento colocou a companhia em evidência, levando sua creatina a se tornar a mais vendida do país no Mercado Livre.

A Soldiers Nutrition é a principal marca do Grupo Soldiers, que contempla as empresas Next10 (suplementos) e SOWD (sportswear premium).

Metodologia

O estudo Soldiers Insights – Panorama da Suplementação Feminina no Brasil analisou pedidos realizados entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025 em uma ampla base nacional de vendas digitais de suplementos alimentares, incluindo e-commerce próprio, marketplaces e plataformas de social commerce.

Os dados foram anonimizados e analisados em formato agregado para identificar tendências de comportamento de consumo por categoria de produto, canal de venda, evolução temporal e distribuição regional.

Embora o levantamento represente especificamente o mercado digital de suplementos, o volume de dados permite identificar tendências relevantes de consumo no setor.

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Para mais informações, é possível visitar o site soldiersnutrition.com.br e acompanhar a marca nas redes sociais: @soldiersnutrition