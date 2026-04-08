A NIQ e a Adsquare colaboram para levar o público-alvo do GeoPurchase ao ecossistema programático na Europa e América do Norte

A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje uma nova colaboração com a Adsquare, plataforma global de inteligência de localização, para disponibilizar os segmentos de público-alvo do GeoPurchase da NIQ na plataforma da Adsquare, para ativação segura em termos de privacidade na Europa e América do Norte. A parceria oferece aos anunciantes segmentos do GeoPurchase criados pela NIQ, com base em insights de compra de bens de consumo embalados (CPG) líderes do setor, permitindo um planejamento e segmentação mais precisos em campanhas multiplataforma e de mídia digital out-of-home (DOOH).

Os públicos-alvo do NIQ GeoPurchase são derivados de insights de compras locais e anonimizados que refletem comportamentos de compra reais em uma ampla variedade de categorias e varejistas — não públicos semelhantes ou proxy. Dentro da plataforma da Adsquare, esses segmentos de público são enriquecidos por ferramentas de inteligência de localização que ajudam os anunciantes a planejar e ativar campanhas programáticas com precisão e eficiência — alcançando os consumidores nos lugares e momentos certos, preservando a privacidade.

Os profissionais de marketing podem acessar centenas de segmentos do NIQ GeoPurchase em dezenas de categorias de bens de consumo embalados (CPG) na plataforma OnePlatform da Adsquare, no OOH Planner e nas integrações de DSP existentes. Os segmentos estarão disponíveis nos principais mercados europeus, Canadá e Estados Unidos.

“Nossa colaboração com a Adsquare estabelece um novo padrão para o marketing orientado a resultados. Ao combinar os públicos-alvo do NIQ GeoPurchase com a inteligência de localização da Adsquare, estamos permitindo que os profissionais de marketing usem sinais de desempenho do mundo real para tomar decisões de mídia mais precisas e gerar resultados mensuravelmente melhores em campanhas programáticas e de mídia exterior”, disse Josh Pisano, gerente-geral de Mídia Global da NIQ.

“À medida que avançamos para a Era dos Resultados, os anunciantes estão — e com razão — exigindo compreender o impacto offline de suas campanhas online. Oferecer os segmentos de público-alvo do NIQ GeoPurchase dentro da plataforma da Adsquare dá a eles acesso a segmentos de alta qualidade baseados no comportamento de compra do mundo real. Nossos clientes de agências de mídia poderão ativar esses segmentos em nossa extensa rede de parceiros. Juntos, estamos possibilitando decisões de publicidade mais inteligentes e eficazes para profissionais de marketing orientados a resultados”, disse Maria Botelho, vice-presidente de Parcerias Globais da Adsquare.

Sobre a Adsquare:

A Adsquare é a plataforma de inteligência de localização que impulsiona o marketing programático com precisão geoespacial. Fundada em 2012, a Adsquare permite que os anunciantes planejem, comprem, otimizem e validem campanhas em qualquer canal, usando dados de localização 100% consentidos e derivados de SDK. Suas soluções unificadas, com foco na privacidade, oferecem insights e resultados reais em escala. Com a confiança de mais de 1.800 clientes em 26 países, a Adsquare opera globalmente com sede em Berlim.

Saiba mais em www.adsquare.com.

Sobre a NIQ:

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Combinando uma presença global de dados incomparável e medições granulares de consumidores e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ cria sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações assertivas.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais do consumidor. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece a Visão Completa™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer em seguida.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

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