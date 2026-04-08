Embaixada do Brasil em Portugal premia Eduardo Volpato

O empreendedor luso-brasileiro, Eduardo Volpato, recebeu em 21 de março desse ano, pela segunda vez, o Prêmio Empreendedor Lusófono. A honraria é organizada pela Embaixada do Brasil em Portugal e pela Record TV Europa. A distinção foi concedida neste ano pelo reconhecimento do seu trabalho em Portugal, que teve impacto relevante na economia, geração de emprego e desenvolvimento empresarial.

Os empresários que participam dessa láurea anualmente estão entre aqueles que mais se destacaram e são oriundos do Brasil, Portugal e países africanos que falam a língua portuguesa. Volpato se notabilizou por ser fundador de projetos empresariais nos setores da restauração e tecnologia, e tem papel destacado em virtude da expansão dos seus negócios em território português, e também na criação de oportunidades, desenvolvimento de equipes e inovação na experiência do consumidor.

“Para quem está disposto a trabalhar, principalmente, com visão, consistência e foco em resultados, Portugal é um país de grandes oportunidades. Este reconhecimento reforça nossa missão de continuar a crescer e gerar impacto positivo”, explica o empresário.

O empreendedor vem se tornando uma referência constante no ecossistema dos negócios lusófonos, principalmente por promover a ligação de mercados e impulsionar o desenvolvimento econômico entre os países unidos pela Língua Portuguesa.

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Além de empresário, Volpato é escritor e mentor de negócios. Sua empresa, Seventh Brunch, tem disponibilizado modelos comprovados de franquias, sendo que o seu esforço tem sido ajudar os parceiros principalmente no conhecimento da cultura de Portugal e em procedimentos, processos e questões jurídicas peculiares, e assim eliminando riscos. “A modelagem é um dos requisitos para o sucesso dos negócios”, afirma ele.