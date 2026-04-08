Self storage já é conhecido por 58% dos moradores de SP

O mercado de self storage avança na consolidação entre os moradores da cidade de São Paulo e começa a ganhar espaço definitivo no repertório do consumidor urbano. A nova edição da pesquisa de saúde de marca encomendada pela GoodStorage e realizada pela MindMiners mostra que 58% dos paulistanos já afirmam saber o que é self storage, o maior índice desde o início do levantamento e quatro pontos percentuais acima da edição anterior.

O avanço do conhecimento da categoria ocorre ao mesmo tempo em que a GoodStorage registra índices de lembrança de marca superiores aos anos anteriores. A empresa é a marca top of mind, de um a cada cinco entrevistados, o melhor resultado já registrado no estudo, além de aparecer nas menções espontâneas, de um a cada quatro entrevistados, também recorde na série histórica da pesquisa. Resultados também distantes das marcas em segundo e terceiro lugares no ranking.

“O self storage está deixando de ser uma solução pouco conhecida e passa a fazer parte do repertório do consumidor urbano. Ao mesmo tempo em que a categoria amadurece, vemos a GoodStorage consolidar uma posição de liderança em presença mental. Isso é especialmente relevante em mercados em formação, nos quais a primeira marca a ocupar esse espaço tende a se tornar referência para todo o setor”, afirma Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage.

O estudo mostra que o entendimento da solução já está bastante consolidado entre quem a conhece. Cerca de 80% definem self storage como armazenamento e 37% associam diretamente ao aluguel de espaços, enquanto 72% reconhecem o modelo como aluguel de boxes para guardar pertences ou estoques. Além disso, 64% afirmam que a solução pode atender tanto pessoas físicas quanto empresas, reforçando a versatilidade do modelo.

Entre os entrevistados que nunca utilizaram a solução, 76% afirmam que não tiveram necessidade de contratar um espaço, enquanto apenas 13% apontam o preço como principal barreira. Quando a solução é utilizada, porém, a experiência tende a se manter: entre os consumidores que já contrataram um espaço, 65% afirmam que continuam alugando atualmente.

A pesquisa também revela que as situações emergenciais seguem sendo o principal gatilho para o uso da solução. Mudanças, reformas ou reorganização de espaço aparecem como motivo para 53% dos usuários, seguidas pela necessidade de guardar itens pessoais (39%) ou por demandas comerciais (34%).

No recorte de marca, a GoodStorage mantém liderança consistente em diferentes indicadores do funil de decisão, com 38% dos entrevistados afirmando conhecer a empresa. Entre as marcas avaliadas, a empresa também aparece como a preferida do público, com 20% de preferência, bem à frente dos concorrentes.

Outro ponto é a alta intenção de uso da marca: 96% dos entrevistados afirmam que considerariam utilizar a GoodStorage caso precisassem de espaço, e 40% indicam a empresa como primeira escolha, o maior índice entre todas as marcas avaliadas.

Além do avanço no self storage, o estudo também analisou a percepção sobre os Galpões Urbanos, solução logística da GoodStorage voltada a operações de distribuição dentro da cidade. A pesquisa mostra que 58% dos entrevistados já ouviram falar do modelo, e 81% reconhecem a GoodStorage como uma opção de galpões logísticos.

Entre os principais benefícios percebidos da solução estão a eficiência logística (65%), a facilidade de logística reversa (41%) e vantagens associadas a cidades mais sustentáveis e inteligentes (31%). Para os entrevistados, os principais fatores considerados ao buscar esse tipo de espaço são segurança (72%), localização (67%), infraestrutura (61%) e valor do metro quadrado (54%).

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Sobre a pesquisa



O estudo foi realizado pela MindMiners, a pedido da GoodStorage, entre os dias 2 e 8 de fevereiro de 2026. Foram entrevistados 530 moradores da cidade de São Paulo. Esta é a sexta onda do levantamento, iniciado para acompanhar a evolução do conhecimento da categoria de self storage e o posicionamento das marcas no setor.