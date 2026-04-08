Mercado de casas modulares ganha espaço no Brasil

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Nos últimos anos, o mercado de casas modulares e pré-fabricadas tem ganhado espaço no Brasil, tanto entre pessoas que buscam realizar o sonho da casa própria quanto entre investidores interessados em projetos voltados para aluguel de temporada rural, chalés e empreendimentos turísticos em áreas do interior. O segmento, antes visto como nicho, vem se consolidando como alternativa viável e estratégica, apoiado por avanços tecnológicos, eficiência construtiva e maior aceitação por parte dos consumidores.



Projeções da consultoria Fortune Business Insights estimam que o mercado global de construção modular possa atingir US$ 175,64 bilhões até 2034. No Brasil, o Grupo IMARC prevê que o setor alcance US$ 3,1 bilhões no mesmo período, impulsionado por tecnologias de construção inteligente, eficiência energética e iniciativas de sustentabilidade. Esses números reforçam a relevância crescente do modelo e apontam para um futuro de expansão acelerada.



De acordo com Renato Ferreira, CEO da empresa especializada Minha Casa Pré-Fabricada, o futuro das casas modulares no Brasil deve seguir tendências já observadas em outros países. “Casas feitas em galpões e depois transportadas já montadas para o local da obra serão a tendência nos próximos anos”, pontua.



Ele acrescenta que a aceitação dos brasileiros tem sido crescente e que o país pode se tornar referência na América Latina. “A quantidade de empresas que estão apostando nesse setor, a praticidade em construir de maneira rápida e a aceitação dos brasileiros nesse tipo de construção mostram que logo o país será referência nesse mercado”, afirma.



A velocidade na execução e a redução de custos operacionais têm atraído tanto famílias quanto investidores, que veem no modelo uma oportunidade de unir eficiência e rentabilidade. A possibilidade de montar estruturas em áreas turísticas ou propriedades rurais também tem ampliado o alcance do modelo, tornando-o atrativo para quem busca diversificação de investimentos e novas fontes de renda.



Na visão de Renato, o avanço das casas modulares no Brasil está ligado a fatores práticos. “A falta de mão de obra na alvenaria, a demora da construção e a praticidade em construir uma casa pré-fabricada, com obra limpa e sem desperdício, explicam esse crescimento”.



O CEO destaca ainda que o mercado de aluguel de temporada rural e chalés tem sido um dos motores de expansão. “Acreditamos no potencial desse setor pela alta procura e apostamos que logo a construção a seco tomará a frente nesse mercado”, avalia.



Nesse contexto, a Minha Casa Pré-Fabricada tem apostado em kits construtivos que permitem desde pequenas casas até chalés voltados para turismo. A proposta é oferecer soluções modulares que possam ser adaptadas a diferentes necessidades, seja para moradia própria ou para projetos de investimento.



“Nosso objetivo é estruturar um modelo que seja acessível, prático e confiável, permitindo que mais pessoas realizem o sonho da casa própria ou invistam em empreendimentos de temporada”, explica.



Ferreira compartilha que a ideia surgiu a partir de uma experiência pessoal durante a construção de seu primeiro imóvel. “Tivemos dificuldade na obra de uma casa ‘meia-água’ (modelo comum em áreas rurais na região Sul). Vendo isso, pensamos em tornar mais fácil a vida de quem quer ter sua casa própria sem um investimento muito alto”, conta.



Atualmente a empresa busca democratizar o acesso ao modelo de kits construtivos, permitindo que as estruturas sejam montadas pelos próprios clientes. “Acreditamos que qualquer um pode construir e ter sua casa própria, e também facilitar a aquisição de chalés para investimento em aluguel de temporada”, conclui o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://minhacasaprefabricada.com.br