Tensões geopolíticas elevam riscos na logística global

O comércio internacional funciona como uma engrenagem interdependente, sustentada por rotas marítimas que conectam países e movimentam bilhões de toneladas de carga todos os anos. Quando regiões estratégicas entram em conflito, os efeitos se espalham rapidamente, atingindo empresas e consumidores em diferentes partes do mundo. Foi o que ocorreu recentemente no Oriente Médio, com a suspensão parcial das atividades no Estreito de Ormuz em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã.



De acordo com informações divulgadas pelo jornal The Guardian, a Aramco, estatal de petróleo da Arábia Saudita, alertou para uma possível “catástrofe” caso o bloqueio iraniano ao transporte marítimo persista. Cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam diariamente pela via, considerada uma das mais estratégicas do planeta.



Rodrigo Lopes, CEO da Global RPX Trading, empresa especializada em assessoria de importação, explica que a instabilidade em regiões como essa afeta diretamente a fluidez das rotas marítimas. “Alguns corredores concentram grande volume de carga global, então qualquer risco ali faz com que operadores logísticos revisem trajetos, prazos e condições de transporte. Não significa que o comércio para, mas ele passa a operar com mais cautela e ajustes operacionais”, afirma.



Mesmo eventos localizados conseguem gerar efeitos amplos nas cadeias globais de importação. Para o executivo, isso ocorre porque o comércio internacional é totalmente interdependente. “Quando uma rota sofre pressão, embarcações são redistribuídas, cronogramas mudam e isso acaba influenciando cadeias que, em teoria, nem passam por aquela região”, observa Lopes.



As primeiras consequências percebidas pelo mercado são ajustes de rota, maior rigor nas operações e mudanças no planejamento das viagens. “Também é comum ver reprogramações de embarque e maior disputa por espaço nos navios, já que parte da frota passa a operar em trajetos alternativos”, ressalta.



Desafios para empresas importadoras



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Para companhias que dependem de produtos importados, o especialista alerta que o principal desafio em momentos de instabilidade geopolítica é a previsibilidade. “Empresas precisam lidar com variações de prazo, reorganizar estoques e tomar decisões mais rápidas. Por outro lado, quem tem planejamento e parceiros estratégicos consegue se adaptar melhor e manter a operação saudável mesmo em cenários mais sensíveis”, avalia.



No Brasil, os efeitos costumam ser sentidos de forma gradual, mas setores mais conectados ao comércio global, como indústria, energia e bens de consumo com alta dependência externa, percebem primeiro os impactos. “Ainda assim, a intensidade da pressão varia conforme o tipo de produto e a estratégia logística adotada por cada empresa”, acrescenta Lopes.



A escalada da guerra no Irã também tem gerado riscos, como a alta do preço do petróleo, que já pressiona a política de preços da Petrobras e pode contaminar a inflação. O Banco Central também avalia o impacto sobre os juros, diante do risco de estagflação.



Em cenários de instabilidade, empresas especializadas em assessoria de importação desempenham papel fundamental na mitigação de riscos. “Uma assessoria experiente ajuda principalmente na tomada de decisão. Isso envolve escolher rotas mais seguras, antecipar movimentações, diversificar fornecedores e estruturar melhor o planejamento de compras. No fim, não é sobre evitar o cenário, mas saber navegar nele com inteligência e estratégia”, conclui o CEO da Global RPX Trading.



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