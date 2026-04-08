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GM Financial conclui primeira debênture de R$ 300 milhões

VERT estrutura emissão inédita de debênture financeira de floorplan funding no mercado de capitais brasileiro, lastreada em direitos creditórios, com participação do Crédit Agricole CIB.

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Repórter
08/04/2026 11:24

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GM Financial conclui primeira debênture de R$ 300 milhões
GM Financial conclui primeira debênture de R$ 300 milhões crédito: DINO

A GM Financial Brasil concluiu sua primeira Debênture Financeira, no valor de R$ 300 milhões. A emissão conta com o Crédit Agricole CIB nas funções de Estruturador, Coordenador e Investidor Sênior, e com a VERT como parceira na estruturação, emissão e gestão do instrumento.

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Trata-se da primeira emissão de Debênture Financeira de floorplan da GM Financial no mercado de capitais brasileiro, reforçando a estratégia de diversificação das fontes de funding e ampliando a capacidade de suporte ao crescimento sustentável das operações de atacado no país. A emissão é lastreada nos direitos creditórios decorrentes dessas operações, adquiridos pela Emissora.

“A conclusão desta emissão marca um avanço importante para a GM Financial Brasil no desenvolvimento de soluções de financiamento no mercado de capitais do Brasil. A operação abre uma nova alternativa para o financiamento do setor automotivo por meio de estruturas de securitização”, afirma Marcio Frazão, CFO da GM Financial Brasil.

Estrutura da emissão

A Debênture Financeira foi estruturada com lastro em direitos creditórios, modalidade que permite a transferência de recebíveis como garantia da emissão. O Crédit Agricole CIB atuou na estruturação e coordenação da emissão, além de figurar como investidor na cota Sênior. A VERT atuou como parceira estratégica na estruturação e emissão do instrumento no âmbito da securitização.

“Estruturar a primeira Debênture Financeira da GM Financial Brasil, utilizando os ativos de floorplan como lastro, representa um avanço para o ecossistema de securitização do país, com o potencial de impulsionar outras emissões do segmento”, destaca Michelle Tomaselli, Head of Global Markets Division Brasil do Crédit Agricole CIB.

Expansão das operações no Brasil

A emissão amplia a capacidade das operações da GM Financial no país e contribui para o desenvolvimento do mercado de securitização brasileiro, ao utilizar um instrumento estruturado com características específicas.

“Nossa atuação nesta emissão consolida a capacidade da VERT de oferecer serviços completos para instrumentos inovadores no mercado de capitais, contribuindo para ampliar as alternativas de financiamento disponíveis aos originadores. É uma estrutura que demanda expertise técnica na construção da solução e infraestrutura tecnológica no processo de compra e controle dessa carteira”, ressalta Gabriel Lopes, sócio responsável pela área comercial da VERT.

Sobre a GM Financial

A GM Financial é a subsidiária de financiamento cativo e propriedade integral da General Motors, com sede em Fort Worth, Texas. É uma fornecedora global de soluções de financiamento automotivo, com operações na América do Norte, América do Sul e Ásia. Com operações no Brasil desde 1930, oferece soluções de financiamento, consórcio, seguros e gestão de frota, com um portfólio de produtos diversos e uma linha completa de alternativas para financiar e expandir os negócios dos concessionários.

Sobre o Crédit Agricole CIB

O Crédit Agricole CIB é a divisão de banco corporativo e de investimento do Grupo Crédit Agricole. A instituição atua em mais de 30 localizações ao redor do mundo e oferece aos clientes corporativos e institucionais produtos e serviços nas áreas de mercado de capitais, banca de investimento, financiamento estruturado, banca comercial e comércio internacional, com destaque para soluções tailor-made.

Sobre a VERT

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A VERT é o provedor de serviços all-in-one para um novo mercado de capitais. Atua no mercado de capitais, oferecendo serviços fiduciários completos para operações estruturadas. Desde a estruturação e securitização de diversos instrumentos até a gestão e administração de fundos — área que esteve nas primeiras posições no ranking de administradores de fundos da ANBIMA e Uqbar no ano de 2025 —, a VERT cria conexão entre originadores e investidores nos setores de agronegócio, fintechs, imobiliário e créditos comerciais. Em 10 anos, a VERT participou diretamente da emissão de mais de 450 transações, com volume total emitido superior a R$ 125 bilhões.



Website: https://www.vert-capital.com/

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