Contratação PJ avança sem estrutura no RH das empresas

São 6,6 milhões de trabalhadores por conta própria com CNPJ ativo no Brasil, segundo a PNAD Contínua do IBGE referente a 2024. Em 2012, essa proporção era de 15% dos trabalhadores por conta própria, segundo o mesmo levantamento. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que 5,5 milhões de profissionais saíram do regime CLT direto para contratos como pessoa jurídica entre 2022 e 2025. O contingente cresce, mas a estrutura das empresas contratantes não acompanha: levantamento com 68 empresas brasileiras que gerenciam 25 ou mais prestadores PJ mostra que nenhuma criou um processo de departamento pessoal adaptado ao modelo.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o departamento pessoal é responsável por rotinas como folha salarial com encargos, férias, décimo terceiro e controle de ponto. A contratação de prestadores PJ, por sua natureza comercial, envolve rotinas distintas: validação de CNPJ e regularidade fiscal, conferência de nota fiscal de serviço, contratos com escopo de entrega e pagamento vinculado à documentação fiscal. No levantamento com as 68 empresas, nenhuma havia adaptado a estrutura de DP para cobrir essas etapas, independentemente do volume de prestadores.

O padrão se repete em todos os setores, segundo Fábio Rodrigues, fundador da Managefy, plataforma de gestão de prestadores PJ para empresas. Rodrigues acompanhou as 68 empresas em análise conduzida entre 2024 e 2025. “O que encontramos é sempre o mesmo: módulos de fornecedores em ERPs, adaptações de sistemas de RH feitos para CLT ou planilhas. Cada abordagem resolve um pedaço. Nenhuma cobre o ciclo completo do modelo PJ”, afirma.

Na prática, cada tipo de ferramenta resolve uma parte, segundo o levantamento. ERPs tratam o prestador PJ como fornecedor no módulo de compras. Processam o pagamento, mas não gerenciam contrato, não conferem nota fiscal contra dados cadastrais e não guardam documentação do prestador. Sistemas de RH foram desenhados para CLT: ponto, férias, encargos. Quando utilizados para gerir PJs, exigem campos improvisados, módulos ignorados e exportações para planilha. Uma terceira categoria, a de plataformas dedicadas ao ciclo PJ, reúne cadastro, contrato, nota fiscal, pagamento e compliance em fluxo único. A adoção no mercado brasileiro, no entanto, ainda é baixa.

Os números do levantamento mostram onde o processo falha. Das 68 empresas analisadas, 98% não possuem um repositório único de documentos dos prestadores. Contratos ficam em pastas de e-mail, notas fiscais em planilhas separadas, comprovantes de pagamento em sistemas que não conversam entre si. O fechamento mensal, que envolve conferência de notas, validação de dados bancários e lançamentos individuais, consome de cinco a dez dias úteis por mês em cada empresa. A Lobby, plataforma de pagamentos, estima que a taxa de erro em cargas financeiras via planilha varia entre 8% e 10%.

A Justiça do Trabalho registrou 285.055 processos pedindo reconhecimento de vínculo empregatício em 2024, segundo dados compilados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). O volume é 57% maior que o de 2023. Em 2018, esse tipo de ação ocupava a 40ª posição entre os temas mais recorrentes. Em 2025, subiu para a 16ª. Quando o prestador contesta a relação comercial na Justiça, a empresa precisa apresentar contrato com escopo, registro de entregas e comprovantes de pagamento vinculados a notas fiscais. Sem essa documentação, a empresa não dispõe de elementos para comprovar a natureza comercial da relação.

Para funcionar, o DP adaptado ao modelo PJ precisa de pelo menos cinco elementos, de acordo com Rodrigues: cadastro centralizado com dados fiscais atualizados, contrato com escopo e prazos de entrega, canal único de recebimento de notas fiscais, ciclo de aprovação e pagamento rastreável, e repositório documental acessível para auditoria. O mercado passou a chamar esse conjunto de Folha PJ. Empresas que estruturam essas etapas relatam fechamento mensal em prazo reduzido, sem depender de trocas manuais entre áreas.

O Mapa de Empresas do governo federal registra 24,2 milhões de empresas ativas no país. Só no segundo quadrimestre de 2025, 1,67 milhão de novas empresas foram abertas, 14,1% a mais que no mesmo período do ano anterior. Os dados do levantamento indicam que o volume de prestadores PJ nas empresas contratantes cresce em ritmo superior ao da estruturação dos processos internos de gestão.

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