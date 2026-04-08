A Sitetracker lança Scout, uma plataforma de Agentic AI desenvolvida especificamente para infraestrutura crítica

A Sitetracker, plataforma líder em Gestão do Ciclo de Vida de Ativos para infraestrutura crítica, anunciou hoje o lançamento da Scout, sua nova plataforma Agentic AI projetada para ajudar proprietários, operadores e contratados de infraestrutura a obterem insights profundos e impulsionarem a automação em suas operações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408534953/pt/

Scout, pronta para o trabalho real

Como seu analista e agente de IA, a Scout está pronta para trabalhar desde o primeiro dia. A Scout proporciona clareza quando as decisões estão sendo tomadas e impulso quando a ação é necessária. Ele identifica riscos, sintetiza informações e ajuda a acelerar a execução, conectando dados e impulsionando ações. A Scout cria inteligência operacional e a transforma em ação, tudo em um ambiente seguro que protege a soberania dos dados.

“Nossos clientes buscam criar vantagens competitivas cumulativas", disse Giuseppe Incitti, CEO da Sitetracker. “A Scout entrega resultados ao fornecer fluxos de trabalho automatizados e fáceis de implementar, que impulsionam a automação, reduzem prazos e, em última análise, aumentam as margens de lucro."

A Scout automatiza fluxos de trabalho comuns, incluindo:

Processamento de documentos: resuma e extraia dados de licenças, contratos de locação, faturas e outros tipos de documentos.

Inteligência fotográfica: realize verificações de controle de qualidade em fotos para automatizar revisões de conclusão, inspeções e trabalhos de campo.

Análise de riscos: identifique riscos ocultos em seus programas de implantação e manutenção e receba recomendações de mitigação.

A Scout em ação

Conectando dados de diversas fontes, a Scout está pronto para executar pacotes de trabalho montados por agentes, que impulsionam a produtividade a novos patamares em todo o ciclo de vida do ativo, desde as fases de planejamento, desenvolvimento, construção e manutenção.

Exemplos de pacotes de trabalho que podem ser automatizados pela plataforma de IA da Scout incluem:

Comparação de contratos de locação

Processamento de faturas

Relatórios de deficiências

Avaliações de desempenho de contratados

Preparação do planejamento diário com recomendações

A Scout não apenas fornece pacotes de trabalho automatizados prontos para uso, mas também permite que os clientes criem seus próprios agentes para se alinharem diretamenteàsua forma de trabalho, abrindo novas oportunidades para aumentar a produtividade em suas organizações.

Scout, disponível nesta primavera

Scout está agora em lançamento limitado, com forte demanda dos clientes e uma lista de espera crescente. Saiba mais e solicite acesso em sitetracker.com/scout.

Sobre Sitetracker + Scout

A Sitetracker capacita proprietários, operadores, contratados e outras partes interessadas a simplificar e otimizar o ciclo de vida completo de ativos de infraestrutura crítica. Como a principal plataforma global de Gestão Completa do Ciclo de Vida de Ativos, a Sitetracker ajuda empresas inovadoras como Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione e TEP a planejar, construir, operar e manter milhões de projetos, instalações e ativos com eficiência. A Scout, plataforma de Agentic AI da Sitetracker, permite que organizações de infraestrutura digital e energia limpa passem da análise operacionalàexecução autônoma, sem substituir os sistemas dos quais suas equipes já dependem. A Sitetracker oferece excelência operacional e cria total transparência em setores como infraestrutura digital, energias renováveis, recarga de veículos elétricos, serviços públicos e imobiliário, impulsionando equipes seguras e eficientes, garantindo projetos saudáveis ??e permitindo que as organizações gerenciem escala, crescimento e complexidade. Com a confiança de centenas de líderes do setor, a Sitetracker promove um futuro mais conectado e sustentável em todo o mundo. Gerencie o que é crítico com a Sitetracker.

Para mais informações, solicite uma demonstração.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260408534953/pt/

Videos:

Contato para a Imprensa

Kathleen Ojo

Sitetracker

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@sitetracker.com