Livro de marqueteiros brasileiros ganha versão em espanhol e lançamento internacional

MONTEVIDÉU, Uruguai, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um best-seller brasileiro sobre campanhas políticas está chegando ao público de língua espanhola. “ Cabeça de Candidato ” , escrito pelo marqueteiro Alberto Lage e pela psicóloga Iracema Rezende, foi lançado em espanhol como “Cabeza de Candidato: Dentro de la mente del poder | Lecciones de campañas en Brasil”.

A edição está disponível na Amazon em formato impresso e Kindle, levando lições da arena eleitoral brasileira para a América Latina e a Espanha.



Publicado originalmente em setembro de 2025 pela Editora Labrador, o livro rapidamente liderou os rankings da Amazon Brasil nas categorias Eleições, Política e Ciências Sociais. A edição em espanhol foi traduzida por Marcus Vinicius Baldo, cofundador do Compol Brasil.

A versão brasileira contou com prefácio do cientista político Felipe Nunes, uma das principais referências em análise eleitoral no Brasil. Já o prefácio da edição em espanhol é assinado por Paulo Carlos López-López, professor de Ciência Política na Universidade de Santiago de Compostela e porta-voz do Movimiento Sumar Galicia, partido que compõe o governo da Espanha.

Em vez de focar em pesquisas ou modelos de dados, o livro se volta para o que frequentemente impulsiona as decisões reais. Medo, ego e insegurança assumem o protagonismo. Os autores se baseiam em décadas de experiência para mapear o lado humano das disputas de poder.

O resultado é uma narrativa que desafia os manuais tradicionais de campanha. Defende que, por trás de cada estratégia, existe um conflito pessoal. Candidatos e consultores operam sob uma pressão que raramente aparece no discurso público.

Do Brasil para um público mais amplo

O lançamento internacional acontece enquanto Alberto Lage se prepara para falar na Cumbre Mundial de Comunicacíon Política, realizada de 21 a 23 de abril, em Montevidéu. Ele se juntará a estrategistas de destaque como Juarez Guedes, Mariana Bonjour e Celso Lamounier para discutir o marketing político brasileiro.

Esse timing reforça o posicionamento do livro. A dinâmica das campanhas no Brasil é cada vez mais relevante em toda a América Latina, onde os ambientes eleitorais compartilham semelhanças estruturais e culturais. A edição em espanhol busca conectar esses pontos com insights práticos e psicológicos.

Com fortes vendas no Brasil e uma nova expansão regional, “Cabeça de Candidato” se definiu no mercado como um estudo de caso e um ponto de partida para debates. Oferece um olhar mais próximo sobre o que realmente acontece nos bastidores das campanhas modernas.

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Contato: Ana Luiza Faria analuizafariacomunicacao@gmail.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001174681)