Barilla é confirmada como a empresa líder mundial do setor alimentício em reputação — ocupando a 9ª posição no ranking global geral

Pelo terceiro ano consecutivo, a Barilla é confirmada como a empresa líder mundial no setor alimentício em termos de reputação no ranking Global RepTrak® 100, realizado pela RepTrak, que desde 1999 analisa anualmente as empresas com as melhores reputações no mundo inteiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407793004/pt/

No ranking de 2026, o Grupo alcança a 9ª posição geral, subindo 16 posições em relação a 2025 (quando ocupava a 25ª posição) e entrando no Top 10 global, confirmando a trajetória constante de construção de reputação desenvolvida pela empresa ao longo dos anos. Este resultado reflete a capacidade da Barilla de combinar qualidade de produto, visão industrial e responsabilidade social – fatores cada vez mais centrais na avaliação da reputação corporativa. O estudo avalia elementos-chave, incluindo desempenho, inovação, governança, sustentabilidade e a capacidade de gerar confiança de longo prazo.

“No atual ambiente macroeconômico turbulento, manter um desempenho estável já é um sinal positivo”, afirma Sara Fargion, vice-presidente da RepTrak, EMEA. “Entretanto, a capacidade de crescer nesse contexto torna-se um verdadeiro diferencial. O setor de Alimentos, em particular, está enfrentando uma pressão significativa, já que as contínuas ondas de inflação continuam a gerar intenso escrutínio da mídia e a moldar a percepção pública de forma consistente em todos os 14 países onde medimos a reputação.”

Presente em mais de 100 países, com 30 instalações de produção e uma produção anual superior a 2 milhões de toneladas de massas, molhos prontos e produtos de panificação, a Barilla continua a investir em inovação e na melhoria contínua de sua linha de produtos.

Esse compromisso se reflete na inauguração, em novembro, em Parma, do BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), o novo centro de pesquisa e desenvolvimento no qual 200 profissionais — incluindo tecnólogos de alimentos, pesquisadores, engenheiros e designers de alimentos — desenvolvem novos produtos e aprimoram receitas, processos de produção e embalagens. O BITE é um centro de ponta que integra conhecimento científico, cultura alimentar e tecnologia para projetar o futuro da alimentação. Ele é apoiado por um ecossistema de inovação aberta, que envolve universidades e centros de pesquisa de todas as partes do mundo, e acelera o desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis e seguras, alinhadas às necessidades em constante evolução dos consumidores.

Confirmando ainda mais sua capacidade de responder às expectativas dos consumidores, o Grupo foi reconhecido nos últimos anos com dois prêmios do programa Produto do Ano na Itália: em 2025, o Barilla Al Bronzo foi premiado na categoria Massas, enquanto em 2026 o reconhecimento foi para o Barilla Protein+, ambos selecionados por mais de 12.000 consumidores como parte de uma pesquisa realizada pela Circana.

O crescimento do Grupo Barilla e sua capacidade de se conectar com novas tendências e culturas alimentares também são impulsionados por sua parceria com a Formula 1®, que levou seu valor central — o senso de união — para a principal competição de automobilismo do mundo. Iniciativas sociais de grande impacto, como as realizadas com o Banco de Alimentos e Médicos Sem Fronteiras, mobilizaram milhares de voluntários e cidadãos em todo o mundo, apoiando projetos sociais e humanitários por meio de ações concretas de participação e compartilhamento.

Ao mesmo tempo, a Barilla continua avançando em seus compromissos sociais e ambientais, integrando sustentabilidade e eficiência energética e hídrica no centro de seu modelo de crescimento. Como parte desse esforço contínuo, em 2024, o volume total de água reciclada e reutilizada aumentou 45% em comparação com 2022, com uma melhoria ainda mais significativa em áreas de estresse hídrico, onde o aumento chegou a 164%. Esse compromisso também se estende às quase 9.000 pessoas da Barilla — a verdadeira força motriz por trás do desempenho do Grupo — e inclui, entre outras iniciativas, uma política global de licença parental neutra em relação ao gênero, garantindo 12 semanas totalmente remuneradas para ambos os pais, além da conquista, desde 2020, da equidade salarial global entre gêneros, em linha com o princípio de ‘salário igual para trabalho igual’ para todos os funcionários da Barilla no mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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