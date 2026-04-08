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KB4-CON 2026 contará com o renomado escalador Alex Honnold e o documentarista Brett Culp como palestrantes principais

Sessões de keynote da KnowBe4 abordarão a mentalidade e a disciplina necessárias para atuar em alto nível, além da construção de uma cultura corajosa e dos motivos pelos quais equipes centradas nas pessoas se destacam

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Repórter
08/04/2026 08:15

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A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida por abordar de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje os palestrantes principais de seu evento KB4-CON 2026, que será realizado de 12 a 14 de maio em Orlando, Flórida, no Orlando World Center Marriott. O tema deste ano é “Potencializado por IA, alicerçado na confiança”, refletindo o avanço da KnowBe4 em inovação e gestão da confiança da força de trabalho.

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Na keynote de abertura da KB4-CON, o renomado escalador Alex Honnold, que recentemente esteve em destaque na Netflix, compartilhará com os participantes a mentalidade e a disciplina por trás de um desempenho no mais alto nível - em que a preparação não é opcional e o risco não é eliminado, mas gerenciado de forma meticulosa. A partir de sua experiência escalando sozinho algumas das rotas mais perigosas do mundo, Honnold mostrará o que realmente significa dominar o seu ofício: preparação obsessiva, aprimoramento contínuo de habilidades e a capacidade de permanecer calmo e focado quando os riscos são maiores.

Na keynote de encerramento da KB4-CON, o documentarista Brett Culp reunirá histórias reais dos momentos mais inspiradores e impactantes das entrevistas realizadas ao longo do evento para incorporá-las em sua apresentação. Esses vídeos em estilo documental geram um impacto marcante, compartilhando reflexões sobre liderança, inovação e capacitação a partir das experiências reais dos participantes. Ele irá explorar o que é necessário para construir uma Cultura Corajosa, em que inovação, colaboração e responsabilidade individual criam ambientes que prosperam, mesmo em cenários de incerteza.

“Estamos entusiasmados em voltar a Orlando neste mês de maio para a nona edição anual da KB4-CON”, disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “O tema deste ano reflete nosso compromisso com a inovação, mantendo os riscos humanos e agênticos no centro da segurança. Com uma programação robusta, incluindo Alex e Brett como palestrantes principais, os participantes podem esperar transformar seus programas de gestão de riscos humanos e vivenciar uma experiência inesquecível.”

Para mais informações sobre a KB4-CON e para se inscrever, visite aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70 mil organizações em todo o mundo, a KnowBe4 desenvolve cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e de excelência para Gestão de Riscos Humanos, baseada em agentes, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros frenteàevolução das ameaças cibernéticas. A plataforma HRM+ inclui treinamentos de conscientização, segurança integrada para e-mail em nuvem, orientação em tempo real, proteção antiphishing colaborativa, Agentes de Defesa com IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais incorporada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna treinando tanto pessoas quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão da confiança da força de trabalho e de defesa. Mais informações em knowbe4.com.

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Contato:

Contato de Midia

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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PR@knowbe4.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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