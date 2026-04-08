Vistra Nomeia Diretor de IA e Digital para Fortalecer a Experiência do Cliente e a Conectividade Global

SINGAPURA, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vistra anunciou hoje a nomeação de Damian Leach como seu Diretor de IA e Digital. Este é um novo papel de liderança focado em acelerar as capacidades do grupo como uma organização de serviços profissionais líder do setor, habilitada digitalmente e alimentada por IA, para fortalecer a experiência, a conectividade e a consistência operacional dos seus clientes.

Damian ingressa na Vistra em um momento crucial para o setor global de serviços corporativos em que os clientes enfrentam uma crescente complexidade regulatória e com a inteligência artificial rapidamente modificando os serviços e as experiências. Sua nomeação é um exemplo do investimento contínuo da Vistra no suporte aos clientes em todo o mundo. Com cobertura em quase todas as áreas do mundo e um amplo banco de profissionais do setor alimentado por recursos digitais e de IA avançados, a Vistra oferece aos clientes a segurança necessária para que possam expandir seus negócios com confiança nos mercados local e internacional.

Kim Jenkins, CEO da Vistra, disse: “Os clientes atualmente buscam confiança, clareza e experiência confiável para que possam navegar em um ambiente global cada vez mais complexo. A nomeação de Damian como Diretor de IA e Digital é o próximo passo importante para a nossa estratégia. No ano passado, avançamos as bases da nossa plataforma digital global para conectar melhor os clientes com seus portfólios de entidades jurídicas, serviços contábeis, fiscais e de pessoas físicas.

“Esses investimentos são a espinha dorsal digital de um modelo operacional globalmente harmonizado. Eles possibilitam que a nossa equipe atenda aos clientes de forma mais eficaz, proporcionando aos clientes a capacidade de interagir conosco a qualquer hora, em qualquer lugar, por meio de um único "painel transparente" que lhes permite visualizar e gerenciar seu portfólio de entidades jurídicas, contabilidade financeira e requisitos fiscais, e gerenciar seu pessoal e folhas de pagamento. O objetivo é oferecer a melhor experiência possível ao cliente e possibilitar que ele se concentre nas suas prioridades estratégicas.”

Damian tem uma vasta experiência com tecnologias líderes em larga escala e mudanças digitais em organizações globais altamente regulamentadas. Durante sua carreira de mais de 20 anos, Damian ocupou funções de tecnologia bancária global durante 13 anos liderando equipes globais. Ele foi CTO de um provedor global de SaaS da Fortune 500. Mais recentemente, Damian atuou como CIO Global da Seaco, que mais tarde se fundiu com a Textainer para se tornar a maior e mais diversificada empresa de leasing de contêineres do mundo. Na Seaco, Damian liderou a modernização e o dimensionamento da capacidade de tecnologia empresarial, recebendo prêmios de inovação do setor.

Damian Leach disse: “A Vistra ocupa uma posição única, com alcance global, profunda expertise em serviços profissionais regulatórios e a confiança de longa data dos seus clientes. Estou muito contente em passar a fazer parte do grupo em um momento em que há uma clara oportunidade de usar tecnologias digitais modernas, automação e serviços com infusão de IA para conectar os clientes com segurança aos dados e conhecimentos de que precisam rapidamente. Meu foco será desenvolver serviços estratégicos de alto desempenho, harmonizar nossas operações globais e criar plataformas globais que elevem a jornada do cliente para gerar valor comercial para os clientes e investidores de todo o grupo.”

Singapuriano com orgulho, Damian ficará baseado na sede global da Vistra em Singapura, refletindo o papel central da região nas operações globais do grupo e no crescimento futuro do mercado.

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Ellie King

media.enquiries@vistra.com

Sobre a Vistra

A Vistra é provedora líder de serviços essenciais de negócios para ajudar empresas e fundos de capital privado a crescer em todo o ciclo de vida dos negócios e investimentos.

Na Vistra, nosso foco é o progresso. Como aliados próximos dos nossos clientes, nosso papel é remover o atrito resultante da complexidade dos negócios globais. Fazemos parcerias com empresas e gestores de capital privado ao longo do ciclo de vida do capital corporativo e privado. Da folha de pagamento global e RHàtributação e contabilidade, e da gestão de pessoas jurídicasàconformidade regulatória, corrigimos discretamente as frustrações operacionais e administrativas que dificultam o crescimento dos negócios. Com mais de 9.000 experts em mais de 50 mercados, podemos acelerar o progresso, aprimorar os processos e reduzir os riscos, onde quer que sua ambição o leve.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001174518)