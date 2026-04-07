SP-Arte 2026 movimenta São Paulo com novidades no design

A SP-Arte 2026 chega à sua 22ª edição entre os dias 8 e 12 de abril de 2026, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Consolidada como a maior feira de arte e design da América Latina, a edição deste ano reunirá cerca de 180 expositores, entre galerias nacionais e internacionais, além de apresentar o novo setor Design NOW, dedicado à produção contemporânea. entre os nomes desse circuito criativo, estão a Fahrer, o designer Jader Almeida, e a ceramista Lilian Malta que presentam ao longo da feira exposições, lançamentos e ativações que integram à programação do evento.

A Fahrer participa da SP-Arte com uma instalação imersiva que transforma o estande em uma paisagem construída, inspirada na Serra da Mantiqueira. Em parceria com a Punto & Filo e o paisagista Marcelo Faisal, o projeto site-specific propõe um diálogo entre mobiliário, natureza e tapeçaria contemporânea, reunindo saberes complementares em uma experiência sensorial. O estúdio produz as peças em madeira multilaminada curvada que ultrapassam a função utilitária e passam a integrar a composição espacial, enquanto Faisal organiza o ambiente a partir de diferentes tonalidades de verde, evocando as nuances da paisagem natural.

A Punto & Filo finaliza assinando todas as superfícies têxteis do espaço com tapeçarias regeneradas, reforçando o viés sustentável do projeto por meio de nylon 100% reciclado, oriundo de resíduos oceânicos e industriais. O resultado é uma instalação que articula design, paisagem e pesquisa têxtil em uma experiência imersiva, na qual técnica, imaginação e natureza se encontram de forma integrada.

Jader Almeida apresenta uma exposição dedicada à coleção Memory, marco em sua trajetória, que ganha novos desdobramentos ao completar uma década. A mostra propõe uma leitura contemporânea das luminárias, com novos acabamentos e composições que evidenciam a evolução da linha.

Ao revisitar a coleção, o designer explora a relação entre tempo, matéria e permanência, trazendo novas possibilidades de uso e percepção das peças no espaço. A expografia reforça esse olhar ao criar uma narrativa imersiva, na qual luz, escala e composição conduzem o visitante por diferentes interpretações da linha, evidenciando o rigor formal e a atemporalidade que caracterizam seu trabalho.

Em sua primeira participação na SP-Arte, Lilian Malta apresenta um conjunto de obras que marca um novo momento em sua trajetória, com foco nas séries Conchas e Ninhos. Desenvolvidas a partir de uma investigação sobre natureza, forma e transformação, as peças exploram a relação entre organicidade e rigor técnico por meio da porcelana Bone China. A ceramista apresenta obras das séries Conchas e Ninhos, além do inédito Móbile I, explorando a relação entre natureza, forma e transformação.

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Entre os destaques, estão novos desdobramentos da série Conchas, incluindo um móbile inédito que investiga equilíbrio, movimento e leveza a partir de formas orgânicas, além de uma videoinstalação que amplia a leitura escultórica dessas obras. Já a série Ninhos, iniciada recentemente, reforça o caráter simbólico da produção da artista ao abordar a ideia de abrigo e a tensão entre fragilidade e resistência, por meio de estruturas que combinam materiais naturais e elementos produzidos manualmente.