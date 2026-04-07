Nova marca: Bancorbrás Seguros passa a ser Pluna

Em um movimento de reposicionamento, a Corretora de Seguros Bancorbrás passa a se chamar Pluna Corretora de Seguros. O momento marca uma nova fase da empresa no mercado segurador brasileiro. A mudança acompanha a estratégia de ampliar a atuação da empresa nacionalmente e fortalecer sua presença em um setor que segue em expansão no país.

Com 42 anos de atuação, a empresa do Grupo Bancorbrás mantém parceria com seguradoras líderes do mercado e oferece um portfólio diversificado de soluções para pessoas físicas e empresas, incluindo seguros auto, viagem, residencial e empresarial.

A expectativa da companhia é crescer 18% em 2026 em relação a 2025, impulsionada pela ampliação da presença digital, pelo reforço da estratégia comercial e pela expansão em segmentos com maior potencial de crescimento, como o seguro empresarial.

Segundo Alessandra Monteiro, diretora técnica da Pluna, a mudança busca fortalecer a presença da empresa em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. “Estamos reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento do setor e com os clientes que confiam no nosso trabalho. A nova marca simboliza esse movimento de crescimento, inovação e continuidade dos valores que sempre orientaram a atuação da corretora”, acrescenta a executiva.

Estratégia digital e comercial

O reposicionamento também contempla avanços na jornada digital do cliente. A empresa mantém a comercialização de seguros por meio de seus canais online e reforça sua presença digital com o lançamento de um novo site, mais intuitivo e funcional, além de novas estratégias de comunicação e campanhas que serão amplamente divulgadas nas mídias sociais.

A proposta é tornar a experiência do cliente mais simples e acessível desde a cotação até a contratação, com canais digitais integrados e suporte de atendimento humano sempre que necessário. A empresa busca se diferenciar pela proximidade com o cliente, combinando sua experiência consolidada no mercado com soluções cada vez mais digitais e orientadas à experiência do usuário.

“A nova marca reflete uma evolução natural das grandes organizações. É um movimento de atualização e otimismo, que oxigena nossa operação e também o mercado, acompanhando as transformações do setor. Esse reposicionamento prevê investimentos não apenas em branding, mas também no fortalecimento da nossa presença digital e nas estratégias de relacionamento com clientes B2C e B2B”, afirma Bruno Casanova, head de marketing do Grupo Bancorbrás.

“A Pluna nasce com uma estratégia de comunicação mais dinâmica e próxima do cliente. Teremos campanhas contínuas para fortalecer o relacionamento com a nossa base, apoiar o crescimento comercial e ampliar a presença da marca em diferentes frentes do mercado”, completa Casanova. Entre as iniciativas previstas estão campanhas comerciais recorrentes para estimular vendas e fidelização, além da participação em feiras e eventos voltados ao mercado corporativo.

Nova identidade

A mudança de marca também reflete a modernização da identidade visual da corretora, alinhada ao novo perfil do consumidor e ao posicionamento da empresa como uma plataforma de soluções em seguros.

A identidade visual combina elementos que remetem à solidez do setor segurador com formas mais orgânicas, que reforçam o aspecto humano do relacionamento com o cliente. A paleta de cores privilegia tons de verde, associados à segurança e tranquilidade, com elementos de cores mais vibrantes para trazer leveza à comunicação.

As campanhas institucionais da Pluna também passam a explorar imagens associadas a momentos de serenidade e confiança, destacando o papel do seguro como instrumento de proteção e tranquilidade.

“A nova marca traduz a evolução natural da empresa ao longo dos últimos anos. Mantemos a experiência e a solidez que sempre fizeram parte da nossa história, mas agora com uma identidade que expressa melhor o momento atual da companhia e sua visão de futuro”, comemora Alessandra Monteiro.

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O lançamento oficial da nova marca ocorreu na manhã desta terça-feira (7/4), durante evento em Brasília, que reuniu parceiros e clientes no V12 Auto Clube, no Lago Sul.