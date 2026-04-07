Galderma abre inscrições para Programa de Estágio

A Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com a pele, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio para 2026. As vagas são destinadas ao escritório da companhia em São Paulo (SP) e oferecem uma oportunidade para estudantes universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de abril, por meio do site da Companhia de Estágios.

Para se candidatar, é necessário estar cursando a partir do quarto semestre de graduação do ensino superior, com previsão de conclusão entre dezembro de 2027 e julho de 2028. As áreas de estudo elegíveis são: Administração, Biomedicina, Ciência de Dados, Ciência/Engenharia da Computação, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Estatística, Farmácia, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Publicidade & Propaganda e Relações Internacionais. Os candidatos devem possuir conhecimento intermediário de inglês e Excel, além de disponibilidade para estagiar 6 horas por dia no modelo híbrido.

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Com início do estágio previsto para junho de 2026, o processo seletivo contemplará testes online e rodadas de entrevistas. O programa oferece uma bolsa-auxílio e um pacote completo de benefícios, que inclui convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, convênio farmácia, short friday e descontos nos produtos da companhia, reforçando o compromisso da empresa com o bem-estar de seus colaboradores.