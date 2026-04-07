MEC atualiza critérios do ProUni e Fies para 2026

O Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) passaram por alterações nos critérios de avaliação e classificação para o ciclo de 2026. As mudanças envolvem ajustes nos parâmetros de renda familiar, na utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos mecanismos de seleção dos candidatos.

O acompanhamento das novas normas é o ponto de partida para o planejamento acadêmico dos candidatos que buscam isenção de mensalidades ou o custeio da graduação. A seleção de 2026 exige o cumprimento de requisitos documentais e notas de corte específicas para cada modalidade de curso. A estruturação das regras visa ao preenchimento das vagas de acordo com o perfil socioeconômico e o desempenho escolar registrado nas edições recentes do exame nacional.

O que são ProUni e Fies e como funcionam



O ProUni e o Fies operam sob lógicas distintas de auxílio ao estudante. O ProUni consiste na concessão de bolsas de estudo, que podem ser integrais (100%) ou parciais (50%), isentando o beneficiário do pagamento de mensalidades conforme a modalidade obtida.

Em contrapartida, o Fies é um modelo de financiamento estudantil. O programa quita os custos da formação junto à instituição de ensino, e o estudante realiza a devolução do montante após a conclusão do curso, com parcelas ajustadas à renda do recém-formado. O público-alvo do ProUni é exclusivamente de pessoas que não possuem diploma de curso superior. Já no Fies, esse público pode participar, mas tem menor prioridade na concessão do financiamento em relação a pessoas sem graduação.

Requisitos para participar



A participação nos processos seletivos atualmente exige a realização do Enem em edições recentes, geralmente compreendendo as provas aplicadas nos últimos anos. A nota mínima para a concorrência é de 450 pontos na média das cinco provas, sem que a redação tenha sido zerada.

Os critérios de renda definem a categoria de benefício: para o ProUni integral, a renda familiar bruta mensal per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo; para a bolsa parcial, o limite é de três salários mínimos. Além disso, o ProUni prioriza estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas.

No Fies, a renda familiar mensal per capita exigida é de até três salários mínimos; o programa considera ainda condições de contratação, como capacidade de pagamento ao longo do período definido. Dessa forma, o valor das parcelas ao fim da graduação e a porcentagem de financiamento são definidos de acordo com a capacidade financeira familiar do estudante, com as parcelas podendo ser quitadas em até 12 anos.

O que muda nas regras em 2026

As atualizações para 2026 se concentram na calibragem de regras já existentes, sem alteração estrutural dos programas; elas incluem ajustes nos critérios de renda e nos mecanismos de classificação dos candidatos. O governo tem indicado alterações voltadas à ampliação do alcance dos programas dentro das faixas já existentes.

Houve a manutenção da prioridade para cursos nas áreas de saúde, engenharia e licenciaturas, conforme os índices de empregabilidade monitorados pelo governo. Em comparação aos anos anteriores, a rigidez na comprovação documental via portal único do governo federal foi intensificada, visando à redução de fraudes na declaração de renda. O modelo de financiamento permanece com taxa de juros zero para as faixas de menor renda, conforme estabelecido nas diretrizes de reformulação do fundo.

Calendário previsto para 2026

Para o segundo semestre de 2026, a previsão é de abertura de novas edições do ProUni e do Fies entre os meses de junho e julho, conforme padrão adotado em ciclos recentes. A publicação dos editais tende a ocorrer no fim de junho, com definição oficial de vagas, critérios e cronograma.

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No caso do ProUni, os prazos para comprovação de informações e matrícula devem se estender até o fim de julho e início de agosto. Para o Fies, o calendário inclui etapa de complementação da inscrição ainda em julho, seguida pela contratação do financiamento entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto.