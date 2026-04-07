ESG é uma estratégia rentável e sustentável

O desenvolvimento social, a preservação ambiental e o respeito e valorização dos colaboradores e parceiros são cada vez mais essenciais na estrutura das empresas que buscam um crescimento sólido e sustentável, colocando em prática os conceitos da agenda ESG.

As empresas consideradas engajadas com as questões socioeconômicas são pautadas por princípios como os “Dez Objetivos do Pacto Global”. Essa iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) está alicerçada sobre os pilares dos direitos humanos, princípios e direitos fundamentais no trabalho, respeito e preservação do meio ambiente e no combate à corrupção.

A sustentabilidade deixou de ser um diferencial opcional e passou a ser um fator determinante para a competitividade das empresas. É o que revela a Primeira Pesquisa Global sobre Sustentabilidade da BDO, realizada com 418 organizações de 36 países.

O estudo mostra que 83% das empresas enxergam a sustentabilidade como geradora de vantagem competitiva, mas apenas 25% possuem um programa totalmente consolidado, evidenciando uma distância relevante entre intenção estratégica e implementação efetiva.

“O ESG consolida-se como novo paradigma regulatório e normativo global, orientando empresas privadas, entidades públicas e organizações civis a integrar preocupações ambientais, sociais e de governança aos seus processos decisórios”, pontua Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo Viviene Bauer, sócia-líder de ESG da BDO Brasil, muitas empresas estão percebendo que ESG é investimento, não apenas gasto. Apesar de já existirem métodos e ferramentas capazes de mensurar retorno, essa é uma agenda de longo prazo. Portanto, as empresas precisam começar a jornada o quanto antes.

No Brasil, cada vez mais empresas percebem que a sustentabilidade é, além de um sério compromisso ético, uma estratégia de negócios. Dados do estudo Panorama da Sustentabilidade 2025, divulgado pela Amcham Brasil, apontam que 76% das empresas brasileiras já implementam práticas sustentáveis no dia a dia, e que 72% delas integraram a sustentabilidade em seus planejamentos estratégicos.

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“Empresas sustentáveis geram impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, oferecendo retornos sólidos e promissores para quem souber enxergar seu verdadeiro potencial”, finaliza Vininha F. Carvalho.