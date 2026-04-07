Rede fitness do Paraná expande studio boutique pelo Brasil

O setor de condicionamento físico no Brasil reúne mais de 64 mil empresas e gera um faturamento anual de R$ 8 bilhões, de acordo com o Sebrae Paraná. É nesse cenário de expansão que uma rede de academias paranaense com 185 unidades assumiu a gestão da franqueadora de um studio boutique sediado em Curitiba, com a meta de abrir 100 novas unidades em todo o país nos próximos três anos.

Na última década, o volume de estabelecimentos voltados à atividade física quase triplicou no país — saltou de pouco mais de 21 mil em 2014 para cerca de 60 mil atualmente, conforme levantamento do Conselho Federal de Educação Física (Confef) citado pela Revista Problemas Brasileiros. Pesquisa do Datafolha, divulgada em janeiro de 2025, mostra que mais da metade da população com 16 anos ou mais já incorporou alguma prática física à rotina. Com consumidores cada vez mais exigentes, o modelo de studio boutique — com turmas reduzidas e treinos personalizados — conquista espaço como alternativa às academias convencionais.

O Paraná ocupa a terceira posição entre os estados com mais academias, somando 2.428 estabelecimentos — Curitiba lidera com 513. Só em 2023, o estado registrou a abertura de 264 novos negócios no segmento, alta de 17%, segundo o mesmo estudo do Sebrae Paraná.

É nesse contexto que a Ph.D Sports, presente em quatro regiões do país, firmou parceria com a Lynx Studio, marca curitibana que opera com turmas de cinco a oito alunos e treinos adaptados ao objetivo de cada participante. A rede passa a conduzir a expansão da franqueadora Lynx em âmbito nacional.

Viktor Rossa, fundador da Ph.D Sports, compartilha que o objetivo é combinar a experiência de escala da rede com o método de atendimento personalizado. “Temos know-how em equilibrar escala e humanização. Nosso atendimento é individualizado e percebemos que podemos levar para todo o país mais personalização, com o método Lynx”, declara.

O modelo da Lynx oferece acompanhamento próximo ao de um personal trainer, com custo mais acessível que o atendimento individual e treinos que variam a cada sessão. Atualmente, a marca mantém quatro unidades em Curitiba, nos bairros Boqueirão, Hauer, Bacacheri e Cristo Rei.

Rodrigo Bordignon, idealizador da Lynx Studio, conta que a procura por novas unidades partiu dos próprios alunos. “Estamos indo bem em Curitiba e o retorno dos alunos é o que nos guia. Com a capilaridade e experiência da Ph.D, a expansão será realidade”, afirma.

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Com projeção de alcançar 100 unidades em 36 meses, a parceria acompanha um mercado que deve saltar de USD 4,20 bilhões para USD 6,84 bilhões até 2028, conforme o Sebrae Paraná. A união entre academias de estrutura completa e studios de atendimento personalizado pode contribuir para ampliar o acesso da população à prática regular de atividades físicas.