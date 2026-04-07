Nadia Karkar ingressa na 500 Global como Sócia-Gerente

A 500 Global anunciou hoje a nomeação de Nadia Karkar como sócia-gerente, em um momento em que a empresa expande sua plataforma global de investimentos. A nomeação de Nadia segue o recente anúncio da nomeação de Atul Mehta — ex-diretor de Investimentos da Corporação Financeira Internacional — para o Conselho de Administração da 500 Global, e reflete o contínuo desenvolvimento da liderança e das capacidades necessárias para concretizar a próxima etapa de crescimento global da empresa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407333949/pt/

Nadia Karkar Joins 500 Global as Managing Partner

Nadia vem da TPG Rise, a plataforma de investimentos de impacto de US$ 31 bilhões da TPG Inc., onde atuou mais recentemente como diretora de Desenvolvimento de Negócios, responsável por inovação de produtos, parcerias estratégicas e desenvolvimento corporativo. Ela desempenhou um papel fundamental na construção da Iniciativa Global Sul da TPG Rise Climate, um veículo de financiamento misto projetado para catalisar capital institucional em larga escala para investimentos em soluções climáticas em mercados emergentes. Antes da TPG Inc., Nadia foi sócia da Kirkland & Ellis LLP, uma das principais firmas de advocacia do mundo.

Nadia traz uma combinação única de habilidades para a 500 Global e desempenhará um papel fundamental na definição e execução da agenda estratégica da empresa. Sua trajetória inclui o desenvolvimento de parcerias de alta confiança com alguns dos maiores financiadores soberanos e institucionais do mundo, e ela traz expertise em classes de ativos de capital de risco, private equity e infraestrutura – uma perspectiva que se alinha diretamenteàevolução estratégica da 500 Global como empresa.

“As estratégias de investimento institucional e soberano não devem apenas incluir o apoio a grandes fundadores, mas também se concentrar no alinhamento de capital, políticas e inovação em larga escala”, disse Courtney Powell, diretora de Operações e sócia-gerente da 500 Global. "Nadia dedicou sua carreiraàinterseção desses três pilares e compreende que desbloquear investimentos em economias complexas e de alto crescimento exige reunir os parceiros certos em torno de uma tese compartilhada e traduzi-la em modelos replicáveis ??em diversos setores."

"Estamos testemunhando uma mudança na forma como o capital institucional se relaciona com os mercados emergentes – passando de uma conversa centrada no risco para uma centrada no que é possível quando o capital, o talento e a infraestrutura certos convergem", disse Nadia. "Para que isso se torne realidade, precisamos migrar de projetos pontuais para plataformas duradouras e reformular o financiamento misto, priorizando a aspiração em vez da ansiedade. A 500 Global passou quinze anos fazendo a parte mais difícil: construir presença local, conquistar a confiança dos fundadores e investir nos ecossistemas que tornam possíveis grandes empresas e crescimento sustentável. Cheguei no momento certo para ajudar a construir a próxima camada – as parcerias e plataformas que levam o capital institucional para mercados e setores emergentes em escala – e, ao fazer isso, criar um impacto real e duradouro nos lugares onde ele mais importa."

A plataforma de investimento da 500 Global está enraizada nos mercados onde investe, contando com aproximadamente 140 membros de equipe em mais de 20 países, com mais de 50% dos sócios-diretores e cargos de liderança sênior ocupados por mulheres. A plataforma da empresa abrange todo o ambiente de investimento – desde a identificação de oportunidades iniciais até a expansão de empresas de alto crescimento, passando pela estruturação de mandatos soberanos e estratégias de transformação nacional – sustentada por uma infraestrutura dedicada ao desenvolvimento de ecossistemas e consultoria política. É essa combinação de presença local, liderança representativa e capacidades integradas que permiteà500 Global identificar oportunidades de alta qualidade e estruturar as parcerias necessárias para escalá-las.

Esta próxima fase de crescimento da 500 Global se concentrará em setores onde a convergência de capital institucional e inovação empreendedora cria não apenas oportunidades comerciais, mas também um impacto econômico e social duradouro, incluindo resiliência climática, saúde global, infraestrutura digital e inclusão financeira.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma gestora de ativos global com US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão, investindo em estratégias de venture capital e crescimento em empresas de tecnologia em todo o mundo. Desde 2010, a empresa apoiou mais de 5.000 fundadores em mais de 3.000 empresas em mais de 80 países — incluindo mais de 35 unicórnios e mais de 165 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões.1 Além do capital, a 500 Global estabelece parcerias com governos, fundos soberanos e instituições para conceber e gerir plataformas alinhadas com as prioridades de desenvolvimento económico a longo prazo. O seu portfólio abrange inteligência artificial, fintech, infraestruturas digitais, inovação climática e os setores que definem a próxima era da competitividade global. Saiba mais em 500 Global.

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____________________ 1 Com base em estimativas internas de 31 de dezembro de 2025, que não foram verificadas de forma independente.

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