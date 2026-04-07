MiQ adquire a Rocket Lab para acelerar o crescimento de aplicativos com IA globalmente

A MiQ, empresa global de mídia programática, anunciou a aquisição da Rocket Lab, um mobile App Growth Hub. Este movimento amplia as capacidades mobile in-app da MiQ e fortalece sua expansão em mercados de crescimento. A aquisição combina a expertise in-app da Rocket Lab com a oferta omnichannel da MiQ para oferecer uma solução de ponta a ponta para clientes em todos os canais de mídia.

A MiQ escolheu a Rocket Lab para acelerar a performance in-app como uma capacidade central de produto. Isso fortalece a proposta omnichannel da MiQ e aprimora o Sigma, seu sistema operacional baseado em inteligência artificial, ao integrar dados críticos mobile e regionais ao seu ecossistema de 700 trilhões de sinais. Com as capacidades da Rocket Lab, a MiQ possibilita estratégias mais precisas e orientadasàperformance para marcas que atuam em um mundo cada vez mais mobile-first.

Este anúncio segue a recente aquisição da Adsmovil pela MiQ, posicionando a empresa como o principal player independente de mídia programática para marcas e agências na América Latina. Juntos, esses movimentos estratégicos reforçam a expansão global da MiQ e aprofundam sua presença em mercados de alto crescimento, onde a adoção mobile continua acelerada.

Com uma forte presença regional na América Latina, incluindo Argentina, Brasil, México e Uruguai, a Rocket Lab traz profunda expertise em atração e engajamento de usuários em escala. A combinação das capacidades da Rocket Lab com a oferta omnichannel da MiQ cria uma solução de excelência para profissionais de marketing globais que buscam crescimento mensurável.

Os clientes da MiQ agora se beneficiarão das soluções para crescimento de aplicativos da Rocket Lab, enquanto a MiQ apoiará a Rocket Lab na expansão dessas capacidades em suas regiões de crescimento mais acelerado, especialmente na APAC (Ásia-Pacífico).

“Esta aquisição é um passo estratégico em nosso compromisso de ajudar os clientes a acelerar a captação de clientes por meio de um marketing mais inteligente e orientado por dados”, disse Gurman Hundal, cofundador e CEO global da MiQ. “Ao oferecer a marcas e agências globais acessoànossa primeira oferta mobile por meio das capacidades de IA da Rocket Lab, entregaremos melhor desempenho que continuará a se fortalecer ao longo do tempo. Com a expertise da Rocket Lab, podemos oferecer soluções ainda mais personalizadas que geram resultados reais de negócio, garantindo que nossos clientes permaneçamàfrente em um mundo cada vez mais mobile e conectado. Utilizaremos os ricos dados e capacidades da Rocket Lab para desbloquear novos e poderosos insights, especialmente para aqueles que buscam crescer em mercados dinâmicos na América Latina e na Ásia.”

“Combinar nossa estratégia mobile com a tecnologia baseada em IA da MiQ reforça nosso posicionamento como um App Growth Hub, trazendo força incomparável ao nosso ecossistema de múltiplas soluções e acelerando a forma como as marcas escalam seus aplicativos globalmente”, disse Juan Echavarria Coll, fundador e CEO da Rocket Lab.

A Rocket Lab operará como uma unidade de negócios independente sob a propriedade da MiQ e continuará sendo liderada por Juan Echavarria Coll como CEO, garantindo continuidade para clientes, parceiros e colaboradores. Não haverá alterações na estrutura organizacional de nenhuma das empresas.

Sobre a MiQ

A MiQ é uma empresa global de tecnologia de publicidade que trabalha com anunciantes e agências para aprimorar a performance de campanhas por meio de soluções programáticas orientadas por dados e tecnologia. Fundada em 2010, em Londres, Reino Unido, a MiQ opera em mais de 33 escritórios ao redor do mundo. A empresa combina ciência de dados, inteligência artificial e tecnologia proprietária para ajudar clientes a tomar decisões mais informadas, otimizar campanhas digitais e maximizar o retorno sobre investimento. No centro de sua oferta está o Sigma, tecnologia premiada da MiQ baseada em IA, que integra múltiplas fontes de dados e sinais para oferecer uma visão abrangente do comportamento da audiência e impulsionar resultados de marketing mais eficazes.

Sobre a Rocket Lab

A Rocket Lab é um App Growth Hub que integra diversas soluções para ajudar empresas e seus aplicativos a atingirem seus objetivos de negócios por meio de estratégias de atração, aquisição e engajamento. Fundada em 2019 no México, a empresa expandiu-se rapidamente pela América Latina e EMEA, apoiando marcas líderes em diversos setores, incluindo varejo, finanças e e-commerce. A Rocket Lab tem como missão conectar aplicativos aos públicos mais valiosos em escala.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260407165164/pt/

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Erica Ashner

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