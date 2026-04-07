Riskified firma parceria com Outpayce da Amadeus para viabilizar e proteger pagamentos a companhias aéreas e empresas de turismo ao redor do mundo

Riskified, líder em inteligência de risco e fraude no comércio eletrônico, anunciou hoje uma parceria com a Outpayce da Amadeus. Esta parceria reforça a plataforma de pagamentos de viagens confiável da Outpayce com o conjunto de soluções de prevenção de fraudes com tecnologia de IA e modelo de garantia contra estornos da Riskified, criando uma solução revolucionária para companhias aéreas em todo o mundo. O cenário de pagamentos aéreos vem evoluindo e estamos orgulhosos de compartilhar um marco importante que irá remodelar o modo como as companhias aéreas abordam a gestão de fraudes.

A Outpayce da Amadeus é uma orquestradora mundial de pagamentos para o setor de viagens e uma facilitadora fintech especializada, que permite que companhias aéreas e empresas do setor de viagens simplifiquem processos de pagamento complexos, otimizem custos e aperfeiçoem a experiência do cliente. Desenvolvida especificamente para o setor de viagens, a Outpayce oferece inovação, flexibilidade e integração perfeita com o ecossistema Amadeus, o que permite operações de pagamento seguras, eficientes e escaláveis ??em toda a jornada do viajante.

Com a integração da Riskified ao ecossistema da Outpayce, as companhias aéreas do mundo todo podem se beneficiar das tomadas de decisão por IA e de uma solução de gestão de riscos que gera previsibilidade de receita mediante taxas de aprovação definidas e garantidas, ao reduzir significativamente a complexidade e o custo das fraudes. Com esta nova parceria, a Riskified se torna a primeira solução de garantia contra estornos no ecossistema da Outpayce, elevando seu valor para as companhias aéreas ao redor do mundo.

"Nossa cooperação inovadora com a Riskified representa um grande avanço para ajudar as companhias aéreas a combater fraudes com mais eficácia", disse Vasken Tokatlian, Vice-Presidente de Parcerias da Outpayce, da Amadeus. "Ao integrar a Riskified ao ecossistema da Outpayce, ampliamos as opções disponíveis para as companhias aéreas em todo o mundo, fornecendo a elas ferramentas adicionais para reduzir perdas por fraude, diminuir custos operacionais e oferecer experiências de pagamento seguras e sem complicações."

"Ao firmarmos parceria com a Outpayce da Amadeus, damos às companhias aéreas a confiança necessária para expandir seus negócios, com a segurança de que cada transação esteja protegida contra fraudes", disse Max Meister Admoni, Diretor Global de Parcerias da Riskified.

Uma importante companhia aérea internacional da região Ásia-Pacífico será a primeira a implementar a integração em 2026. Este lançamento abre caminho para a implementação bem-sucedida por outras empresas que buscam melhorar a experiência do viajante com recursos avançados de IA.

Esta parceria agrega valor às companhias aéreas que executam estratégias de crescimento e possuem perfis de risco variáveis. Para as empresas aéreas em áreas de alto risco, onde o volume de estornos geralmente cria desafios financeiros e administrativos significativos, a tecnologia da Riskified oferece uma forma de reduzir as perdas por fraude, otimizar as operações e expandir com confiança a novos territórios. Ao mesmo tempo, todas as companhias aéreas se beneficiam da mais alta precisão na detecção de fraudes, um fluxo de finalização de compra inteligente e adaptável que maximiza as reservas, uma redução nas revisões manuais e a tranquilidade proporcionada pela garantia contra estornos da Riskified.

Os altos valores das passagens, as frequentes transações sem a presença do cartão e a atratividade das reservas de viagens para fraudadores criam a tempestade perfeita para elevadas taxas de fraude e estorno. E os fraudadores continuam encontrando formas criativas e sofisticadas de explorar as lacunas nas políticas e nos processos das companhias aéreas. Uma análise da Riskified constatou que as reservas de voos no último ano foram 14% mais arriscadas do que no ano anterior.

É aqui que a cooperação entre a Riskified e a Outpayce oferece uma solução muito necessária para o setor. Juntas, oferecem um enfoque sofisticado e baseado em tecnologia para combater fraudes e estornos, enfrentando estes desafios de frente.

Prevenção avançada de fraudes: Utilizando tecnologia de ponta em aprendizagem automática e IA, a Riskified oferece detecção precisa de fraudes com tomadas de decisão mais rápidas e precisas, que suportam os sistemas tradicionais baseados em regras.

Utilizando tecnologia de ponta em aprendizagem automática e IA, a Riskified oferece detecção precisa de fraudes com tomadas de decisão mais rápidas e precisas, que suportam os sistemas tradicionais baseados em regras. Proteção garantida contra estornos: A Riskified oferece serviços de garantia contra estornos, ao eliminar o risco financeiro para as companhias aéreas, conforme declarado em O que é uma garantia contra estornos? - Riskified.

A Riskified oferece serviços de garantia contra estornos, ao eliminar o risco financeiro para as companhias aéreas, conforme declarado em O que é uma garantia contra estornos? - Riskified. Experiência no setor: Em conjunto, a rede mundial de operações da Outpayce e da Riskified oferece uma grande concentração de transações relacionadas a viagens de companhias aéreas, agências de viagens online, provedores de transporte, operadores de turismo e eventos, entre outros, proporcionando informações sem precedentes sobre a identidade dos viajantes que compram passagens aéreas e uma precisão em detectar fraudes.

Em conjunto, a rede mundial de operações da Outpayce e da Riskified oferece uma grande concentração de transações relacionadas a viagens de companhias aéreas, agências de viagens online, provedores de transporte, operadores de turismo e eventos, entre outros, proporcionando informações sem precedentes sobre a identidade dos viajantes que compram passagens aéreas e uma precisão em detectar fraudes. Melhoria da eficiência operacional: Ao automatizar a detecção de fraudes e reduzir a dependência de revisões manuais, a Riskified ajuda as companhias aéreas a se concentrar em tarefas de maior valor agregado, poupando tempo e recursos valiosos.

Em um momento em que os padrões de reserva e as preferências de pagamento mudam com frequência, a Riskified e a Outpayce permitem que as empresas se mantenham ágeis, controlando simultaneamente a fraude. Interessado em se uniràcrescente lista de companhias aéreas que vêm transformando seu enfoque de prevenção de fraudes? Fale com um de nossos especialistas na Riskified ou na Outpayce da Amadeus.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do comércio eletrônico, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de comércio eletrônico, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, com tecnologia de IA, analisa a pessoa por trás de cada interação para oferecer decisões em tempo real e informações robustas baseadas em identidade. Saiba mais em riskified.com.

Sobre a Amadeus

A Amadeus torna a experiência de viagem melhor para todos, em todos os lugares, inspirando inovação, parcerias e responsabilidade com pessoas, lugares e o planeta. Nossa tecnologia impulsiona o setor de viagens e turismo, inspirando formas de trabalho mais abertas e formas de pensar mais conectadas, centradas no viajante. Nossa plataforma aberta conecta o ecossistema mundial de viagens e hospitalidade, de startups a grandes empresas do setor e governos. Juntos, transformamos o modo como as viagens funcionam. Trabalhamos para fazer das viagens uma força para o bem social e ambiental. Uma responsabilidade coletiva para proteger e melhorar as pessoas e os lugares que visitamos, garantindo que as viagens continuem contribuindo positivamente para nosso mundo. Aplicamos a inovação para atender a novas necessidades e resolver desafios reais. Nossa força de trabalho internacional verdadeiramente diversa, composta por 150 nacionalidades, é apaixonada por viagens e tecnologia. Somos uma empresa do índice IBEX 35, cotada na Bolsa de Valores da Espanha sob o código AMS.MC. Também fomos reconhecidos pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones nos últimos 13 anos. Amadeus. É assim que as viagens funcionam melhor.

Saiba mais sobre a Amadeus em www.amadeus.com

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Cristina Dinozo

Diretora Sênior de Comunicações

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