Reckitt acelera inovação com informações de IA da NIQ, registrando pesquisas até 65% mais rápidas

NIQ (NYSE: NIQ), líder mundial em inteligência de consumo, divulgou hoje novos resultados de uso do NIQ BASES AI Screener da Reckitt, ao demonstrar como informações com tecnologia de IA e dados sintéticos transformam a velocidade e a eficácia da inovação. O estudo de caso ressalta como a Reckitt acelerou o desenvolvimento de conceitos, enquanto melhorou os resultados de desempenho, levando produtos mais relevantes ao mercado, com mais rapidez.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407765635/pt/

NIQ BASES AI Screener

À medida que as empresas enfrentam uma crescente pressão para inovar rapidamente em um panorama de consumo cada vez mais complexo, os ciclos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento podem retardar a tomada de decisões. A adoção da triagem com tecnologia de IA da Reckitt reflete uma mudança mais ampla orientadaàinovação preditiva e por dados, onde as equipes podem testar, refinar e otimizar ideias antes de investir no desenvolvimento físico.

Principais resultados de uso do NIQ BASES AI Screener da Reckitt:

Geração de informações 70% mais rápida , reduzindo os prazos de semanas a horas

, reduzindo os prazos de semanas a horas Desempenho conceitual 2 a 3 vezes superior comparado com referências desenvolvidas anteriormente por pessoas

comparado com referências desenvolvidas anteriormente por pessoas Redução de até 65% nos prazos de pesquisa e custos de pesquisa 50% menores

e Menos protótipos físicos necessários em 75% , acelerando a chegada ao mercado

, acelerando a chegada ao mercado Perfis sintéticos baseados em dados comportamentais proprietários da NIQ e validadas com base em conceitos testados por pessoas, permitindo previsões mais confiáveis ??e atualizadas regularmente.

"A IA vem nos ajudando a fazer o que sempre quisemos: aprender cedo, falhar rápido e otimizar acelerando", disse a Dra. Elaine Rodrigo, Diretora de Informações e Análises na Reckitt"A qualidade do que obtemos da NIQ BASES, sobretudo a precisão no modo como constroem seu painel de dados sintéticos, nos dá confiança de que tenhamos por base nossas decisões no comportamento real do consumidor."

A Reckitt incorporou as soluções de IA da NIQ ao longo dos estágios iniciais do processo de inovação, desde a geração de informações até a criação e validação de conceitos, o sistema é suportado por uma base de dados em larga escala que abrange múltiplas categorias e mercados. Este enfoque permite que as equipes criem soluções mais centradas no consumidor, com uma velocidade significativamente maior.

"O NIQ BASES AI Screener auxilia as equipes a avaliar, selecionar e otimizar ideias ou conceitos iniciais antes de prosseguir para a pesquisa e desenvolvimento. Ao utilizar respondentes sintéticos criados a partir de dados validados de painéis humanos, a solução oferece precisão preditiva com base no comportamento real do consumidor, que ajuda as equipes a identificar ideias vencedoras e aprimorá-las no início do ciclo de desenvolvimento."

"As empresas que se destacam hoje são aquelas que conseguem transformar a compreensão do consumidor em ação, rapidamente", disse Curtis Miller, Presidente de Soluções Empresariais e de Ativação na NIQ. "Ao combinar escala e granularidade de dados líderes de mercado com modelos avançados de IA, ajudamos os clientes a transformar ideias em inovações prontas para a tomada de decisões com maior rapidez e confiança."

Este estudo de caso reflete o foco mais amplo da NIQ em incorporar IA em suas soluções principais, ao ajudar as empresas a ir além da geração de informações e criar sistemas de decisão que permitam uma inovação mais rápida e inteligente em grande escala. Saiba mais em como a IA acelera o The Full View da NIQ.

Perguntas frequentes

O que é o BASES AI Screener?

O BASES AI Screener é uma solução com tecnologia de IA que ajuda as equipes a avaliar e priorizar ideias inovadoras logo no início do processo de desenvolvimento. Ela utiliza respostas sintéticas de consumidores, treinadas com os dados de compra proprietários da NIQ, para fornecer informações rápidas e confiáveis ??que facilitam a tomada de decisões de modo confiável em larga escala.

Quem pode usar o BASES AI Screener?

O BASES AI Screener é uma solução de autoatendimento, projetada para organizações que buscam expandir a inovação de modo mais rápido e eficiente, sobretudo aquelas que gerenciam grandes fluxos de ideias.

Quais são as principais características?

O BASES AI Screener ajuda as equipes a analisar mais ideias mais cedo, fundamentar decisões em comportamentos reais de compra, reduzir o tempo de dias a minutos para obter informações sem sacrificar a qualidade e concentrar o investimento em ideias com maior potencial.

Está disponível a nível mundial?

O BASES AI Screener está atualmente disponível em mercados e categorias selecionados, com expansão em curso.

De que forma o BASES AI Screener impactou a velocidade de inovação da Reckitt?

Na Reckitt, o BASES AI Screener reduziu o tempo necessário para obter informações em 70%, permitindo que as equipes aprendessem e iterassem com muito mais rapidez. Ao identificar ideias vencedoras mais cedo, a Reckitt aumentou tanto a velocidade de lançamento no mercado como a confiança em decisões de inovação, além de melhorar a qualidade dos conceitos nas fases iniciais de desenvolvimento. Saiba mais aqui.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declaração Prospectiva:

Este comunicadoàimprensa sobre o NIQ BASES AI Screener pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Estas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas suposições. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê", "planeja", "prognostica", "indica" e expressões semelhantes são pretendidas para identificar tais declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

NIQ-GENERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260407765635/pt/

Contato para a mídia:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

NIQ:media.relations@niq.com