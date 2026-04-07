Crise de energia em SP impulsiona mercado de geradores

As interrupções no fornecimento de energia registradas no início de 2026 na região central de São Paulo alteraram a estratégia de continuidade operacional de comércios, serviços e residências. Em fevereiro, falhas na rede de distribuição da Enel afetaram cerca de 20 mil unidades consumidoras. O episódio, somado ao histórico de instabilidades recentes, tem impulsionado a busca por soluções de energia temporária e projetos de segurança energética.

Essas ocorrências frequentes, tecnicamente classificadas como interrupções de curta ou média duração, refletem um cenário de instabilidade que impacta diretamente a prestação de serviços. Segundo o relatório de Desempenho Global de Continuidade (DGC) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 2024, cada consumidor brasileiro enfrentou, em média, 10,24 horas sem energia, distribuídas em 4,9 interrupções anuais.

Os reflexos econômicos dessas falhas são mensuráveis e significativos para o setor produtivo. Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) indicam que prejuízos causados por apagões de grande escala em São Paulo podem atingir cifras bilionárias, comprometendo processos produtivos e logísticos, estoques, sistemas digitais e a rotina de milhares de pessoas.

Nesse cenário de instabilidades, o aluguel de geradores de energia tem se consolidado como uma ferramenta de gestão de riscos para evitar a paralisia de atividades econômicas, perdas produtivas e prejuízos financeiros.

Historicamente, a locação de gerador era solicitada em caráter emergencial. No entanto, o mercado observa uma mudança para o modelo de segurança preventiva. Nesse formato, os sistemas de backup são dimensionados e instalados para operar automaticamente em caso de oscilações ou quedas na rede da concessionária, garantindo a segurança energética de hospitais, centros de dados, indústrias, comércios e condomínios.

Para Jorge Moreno, diretor de novos negócios da Tecnogera, a estabilidade tornou-se um diferencial competitivo. “A recorrência das instabilidades transformou a percepção de risco dos estabelecimentos em geral. O que antes era um custo de exceção, hoje é tratado como um investimento em proteção operacional. O mercado demanda a garantia de que o fluxo de atendimento e a produção não sofram interrupções”, explica o executivo.

A Tecnogera, especializada em soluções em energia e segurança energética, exemplifica essa movimentação do setor ao manter uma estrutura voltada para projetos complexos. Em períodos de alta demanda decorrentes de falhas na rede elétrica, a mobilização de frotas para garantir a autonomia de grandes complexos comerciais e industriais torna-se o foco central das operações da empresa.

Um exemplo foi o vivenciado em dezembro passado, quando milhões de consumidores da cidade de São Paulo tiveram o fornecimento de energia interrompido. “Chegamos a registrar uma fila de espera de mais de 1.000 interessados em locar nossos geradores, mostrando o impacto que a falta de energia causou”, recorda Moreno.

Resiliência e infraestrutura urbana

O sistema elétrico nas grandes metrópoles enfrenta desafios crescentes relacionados a eventos climáticos e à demanda de carga. Dados institucionais da ANEEL apontam que a resiliência da infraestrutura urbana é um ponto de atenção para órgãos reguladores e concessionárias, visando reduzir os tempos de restabelecimento do serviço.

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Nesse contexto, a tendência é que a energia suplementar deixe de ser uma solução provisória para se tornar parte do planejamento estrutural de grandes corporações. A busca por autonomia visa mitigar perdas e assegurar a funcionalidade de serviços essenciais, estabelecendo um novo patamar de resiliência para o mercado de serviços e infraestrutura em São Paulo.