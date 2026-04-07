Filtragem de ar em hospitais reforça segurança dos ambientes

A filtragem de ar em hospitais e clínicas passou a ocupar um papel ainda mais estratégico nos últimos anos, especialmente diante das evidências científicas sobre o impacto da qualidade do ar na transmissão de doenças em ambientes internos.

Em locais onde há circulação constante de pessoas e realização de procedimentos sensíveis, o controle da qualidade do ar hospitalar não é apenas uma questão de conforto, mas sim de segurança. A presença de partículas contaminantes, microrganismos, vírus e outros agentes no ambiente pode aumentar significativamente os riscos de contaminação cruzada, especialmente entre pacientes com imunidade comprometida.

Segundo José Lopes, diretor comercial da SpeedAir, especializada na fabricação e comercialização de filtros de ar e equipamentos de filtragem, esse cenário ganhou ainda mais relevância após a pandemia. “Nos últimos anos, houve um aumento na conscientização sobre o papel do ar na transmissão de microrganismos, vírus e na segurança hospitalar, principalmente no período pós-pandemia. A importância de ambientes controlados vem sendo reforçada cada dia mais, especialmente em locais com maior risco de contaminação”, explica.

Além da maior preocupação com a segurança, o especialista destaca que as exigências regulatórias também se tornaram mais rigorosas. “Hoje, normas técnicas demandam sistemas de ventilação e filtragem mais eficientes, justamente para reduzir os riscos de contaminação dentro dos ambientes hospitalares”, afirma Lopes.

Quando os sistemas de ventilação e filtragem de ar hospitalar não são adequados, os riscos podem ser significativos. Sistemas mal dimensionados ou com filtragem ineficiente permitem a circulação de partículas contaminantes, bactérias, vírus e fungos. Em um hospital, isso representa um impacto direto na segurança de pacientes e profissionais, principalmente em áreas críticas.

Em ambientes críticos de saúde, como centros cirúrgicos e UTIs, o uso de sistemas avançados de filtragem de ar hospitalar é considerado essencial para o controle ambiental e a redução de riscos biológicos, sendo amplamente adotado em protocolos internacionais de segurança hospitalar.

“Os filtros HEPA são fundamentais nesses ambientes, pois conseguem reter partículas microscópicas com altíssima eficiência, incluindo microrganismos presentes no ar. Isso ajuda a manter o ambiente controlado e reduz significativamente o risco de contaminação cruzada”, detalha José Lopes.

O funcionamento adequado desses sistemas depende de uma série de critérios técnicos que precisam ser considerados desde o projeto até a operação. Entre os principais fatores estão a classe de filtragem adequada para cada área, a taxa de renovação do ar, o controle de pressão entre ambientes, a vedação dos sistemas e a manutenção periódica dos filtros.

“Não basta instalar um filtro de alta eficiência. É preciso garantir que todo o sistema esteja integrado ao projeto de climatização, funcionando de forma adequada e dentro das normas técnicas. Só assim é possível assegurar desempenho e confiabilidade ao longo do tempo”, ressalta o especialista.

A evolução tecnológica também tem contribuído para tornar esses sistemas mais eficientes e seguros. Nos últimos anos, houve avanços importantes na capacidade de retenção de partículas, no desempenho aerodinâmico dos filtros e na segurança dos processos de manutenção.

Hoje, já existem soluções que facilitam a substituição segura dos filtros, reduzem riscos de exposição durante a manutenção e permitem maior controle da qualidade do ar por meio de sistemas de monitoramento. Esses avanços ajudam hospitais e clínicas a manterem padrões elevados de controle ambiental de forma mais eficiente.

Na prática, a aplicação correta desses sistemas tem impacto direto nos resultados clínicos e na segurança das equipes. Um exemplo claro está nos centros cirúrgicos que utilizam filtragem de alta eficiência associada a fluxo de ar controlado.

“Quando o ar passa por filtros adequados e é distribuído corretamente, a concentração de partículas contaminantes no ambiente é reduzida drasticamente. Isso contribui diretamente para diminuir o risco de infecções pós-operatórias e melhora as condições de trabalho das equipes médicas”, destaca o diretor.

Apesar da evolução tecnológica e da maior conscientização sobre o tema, ainda existem instituições que não revisaram seus sistemas de filtragem de ar de forma adequada.

“É fundamental entender que a qualidade do ar não é apenas uma questão de conforto, mas sim de segurança e conformidade técnica. Sistemas desatualizados ou mal dimensionados podem representar riscos significativos para pacientes e profissionais”, alerta Lopes.

A crescente preocupação com a qualidade do ar hospitalar reforça uma mudança importante no setor de saúde: o ar limpo deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito essencial para garantir segurança, reduzir riscos de contaminação e manter a confiabilidade nos atendimentos.

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