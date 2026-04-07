M&A: webinar gratuito discute impacto do cenário global

A retomada do mercado de fusões e aquisições no Brasil ganha contornos mais estruturais em 2026, com investidores mais seletivos, valuations mais realistas e maior influência do cenário global sobre decisões de alocação de capital. É nesse contexto que a Auddas realiza, no dia 9 de abril, às 19h, um webinar gratuito para discutir como essas mudanças impactam diretamente o valor das empresas e a preparação para operações de M&A.

O encontro, intitulado “Panorama de M&A e Mercado 2026: o que muda no jogo e como isso impacta o valor da sua empresa”, será online, às 19h, no dia 9 de abril, e reunirá executivos e empresários interessados em entender como se posicionar em um ambiente mais criterioso.

Dados compilados pela consultoria indicam que o Brasil registrou cerca de 1.300 transações de M&A em 2025, sendo 414 com participação de compradores estrangeiros, um sinal de retomada do interesse internacional pelo país. Ao mesmo tempo, a própria equipe da Auddas acumula mais de 150 operações executadas e mais de R$ 10 bilhões em valor transacionado, refletindo a crescente sofisticação do mercado.

Segundo análise da consultoria, o movimento atual é sustentado por três vetores principais: a trajetória de juros, que começa a reabrir espaço para transações; o aumento do apetite de capital estrangeiro, impulsionado por instabilidades em mercados desenvolvidos; e a maturidade crescente das médias empresas brasileiras, que passam a enxergar o M&A como ferramenta estratégica de crescimento, sucessão e consolidação.

Outro fator relevante é a expectativa de reabertura da janela de IPOs a partir de 2027, o que já pressiona empresas a se reorganizarem em 2026, seja por meio de aquisições, ajustes societários ou fortalecimento de governança. Esse movimento tem ampliado a demanda por operações com caráter preparatório, especialmente no mid-market.

No recorte setorial, ganha força a tese de transformação de negócios tradicionais em plataformas mais digitais e eficientes. Empresas de serviços operacionais, como BPO, call center e contabilidade, têm sido alvo de investidores que apostam na expansão de margens via tecnologia, em operações que combinam múltiplos de entrada mais baixos com potencial de valorização após integração.

Cenário externo eleva a régua das transações

A dinâmica de M&A em 2026 também passa a ser influenciada de forma mais direta pelo ambiente geopolítico. A escalada recente de tensões no Oriente Médio adiciona volatilidade ao cenário global e impacta o custo de capital, com efeitos sobre valuation, crédito e apetite de risco.

Para Fábio Arruda, sócio da Auddas e especialista em M&A, o efeito não é de paralisação, mas de reprecificação. “O mercado não fecha, mas fica mais seletivo. O investidor passa a exigir mais previsibilidade, mais qualidade de informação e estruturas de proteção mais robustas”, afirma.

Na prática, isso se traduz em processos mais longos, diligências mais profundas e maior peso de mecanismos como earnout, garantias e ajustes de preço. Transações dependentes de alavancagem ou premissas agressivas tendem a sofrer mais, enquanto ativos bem estruturados ganham vantagem competitiva.

Nesse ambiente, a diferença entre um processo competitivo e outro mais morno passa menos pelo setor e mais pelo nível de preparação do vendedor. Empresas com governança, indicadores consistentes e organização de dados tendem a preservar valor e atrair maior interesse, mesmo em cenários de maior incerteza.

Preparação passa a ser diferencial competitivo

O webinar da Auddas parte desse diagnóstico para discutir, de forma prática, o que torna uma empresa mais atrativa em 2026, como avaliar o grau de prontidão para uma transação e onde estão as principais oportunidades no atual ciclo.

Além de Arruda, participa do encontro Marco França, fundador da Auddas, também especialista em capital, M&A e governança. “A proposta é traduzir um cenário macroeconômico mais complexo em decisões concretas para empresários, especialmente aqueles à frente de médias empresas, que passam a ocupar papel central na nova dinâmica do mercado”, destaca França.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online.