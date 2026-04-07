Varejo de flores exige estratégia para lidar com demanda

O varejo de flores enfrenta a necessidade de alinhar planejamento estratégico à natureza emocional da demanda. Empresas do setor, como a Giuliana Flores, precisam garantir disponibilidade de produtos em datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, e também em períodos de pico inesperado. O desafio se intensifica no Brasil, onde a produção local cresce e o consumo online se expande.

Segundo a consultoria Business Research, o mercado global de flores deve movimentar US$ 104,6 bilhões até 2033, impulsionado pela digitalização e pela ampliação das vendas digitais. No país, a tendência se reflete em investimentos em tecnologia, marketing digital e aprimoramento da cadeia logística.

Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, alerta para os riscos de operar sem planejamento adequado: “Falta de estoque em datas críticas, sobrecarga logística, atrasos de entrega e ruptura de itens?chave comprometem não apenas a venda, mas a experiência emocional do cliente”. O executivo destaca que a reação a crises reduz a confiança do consumidor e eleva custos operacionais.

A sazonalidade climática adiciona outra camada de complexidade. Na primavera, a preferência recai sobre rosas, gérberas e orquídeas; no verão, girassóis e helicônias ganham destaque; o outono favorece paletas quentes e arranjos menores; já o inverno destaca flores como lisianthus e orquídeas sofisticadas. “Essas variações influenciam preços, custos de importação e requisitos logísticos”, acrescenta.

A logística torna?se crítica em condições extremas. Em períodos de frio, as empresas utilizam veículos refrigerados e embalagens reforçadas; no calor, o foco é manter umidade e temperatura estáveis para evitar a desidratação das pétalas. “Cada detalhe, desde o armazenamento até a entrega, impacta a qualidade do produto final”, explica Clóvis.

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O CEO conclui ao dizer que transformar o simbolismo das flores em operação consistente diferencia empresas que apenas vendem produtos daquelas que constroem relevância de longo prazo. “Estratégia, portanto, não é acessório, mas fundamento para crescimento, confiança e vantagem competitiva em um mercado movido por sentimentos”, afirma.