Clube da Giu prevê crescimento de 40% em 2026

O modelo de assinaturas se consolidou como uma das principais apostas de crescimento da Giuliana Flores. O Clube da Giu, que leva arranjos e experiências florais recorrentes para a casa dos consumidores, projeta expansão de 40% em 2026, após acumular cerca de 3 mil assinantes desde o início das operações, em 2023. A iniciativa se firmou como pilar de relacionamento ao transformar a compra em um ritual e com foco em mulheres millennials e da geração Z, com idades entre 28 e 45 anos, das classes média e média-alta, já familiarizadas com o e-commerce e com modelos de compra recorrentes. Trata-se de um público digital, orientado à conveniência, que valoriza praticidade sem abrir mão de experiência e significado, com interesse em bem-estar, decoração para o lar e presentes que reforcem vínculos afetivos.



Os kits incluem espécies escolhidas de acordo com a temática do mês, acompanhadas por um vaso exclusivo com o logo da marca (presente nas assinaturas semanais/quinzenais e na primeira entrega), além de sachê perfumado, flowerfood (nutriente que prolonga a vida das plantas) e uma playlist no Spotify, criada com músicas selecionadas. A embalagem ainda traz dicas, conteúdos exclusivos e informações sobre a inspiração daquele mês. As assinaturas podem ser feitas com frequência semanal, quinzenal ou mensal.

Entre as novidades do programa estão a inclusão de orquídeas no portfólio e a modalidade Assinatura Presente, que permite programar buquês personalizados para datas especiais, como aniversários e celebrações de relacionamento, com entregas recorrentes planejadas. Mais informações sobre os planos e edições podem ser consultadas no site do Clube da Giu.

Hoje, o Clube da Giu está presente na capital paulista e em diversas cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral, ampliando sua capilaridade no estado. O serviço atende atualmente os municípios de Barueri, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Guarujá, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Jundiaí, Mairinque, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Praia Grande, Santos, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

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“Criamos o clube de assinaturas para transformar a compra de flores em um ritual recorrente de afeto e conexão. Mais do que receber um arranjo, o assinante vivencia uma experiência completa, com temática, conteúdos exclusivos e benefícios que fortalecem o vínculo com a marca e ampliam a frequência de contato. Para 2026, a expectativa é manter um crescimento acelerado, com a expansão da base de assinantes, novas experiências e parcerias estratégicas, consolidando o clube como um dos principais motores de fidelização da nossa empresa”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.