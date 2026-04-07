Prêmio Ser Humano 2026 com inscrições abertas até o dia 30

O Prêmio Ser Humano 2026 está com as inscrições abertas até o dia 30 de abril. A premiação organizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) é considerada uma das mais importantes da área de gestão de pessoas do Paraná. Com a atualização do calendário, empresas, profissionais e instituições interessadas têm mais tempo para cadastrar seus projetos pelo site oficial.

A mudança também redefine as demais etapas do cronograma e integra a cerimônia de premiação ao XIX CONPARH – Congresso Paranaense de Recursos Humanos. A entrega dos troféus ocorrerá em 28 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba, durante o maior evento de Recursos Humanos do Paraná.

Segundo a diretora do PSH 2026, Jaqueline Becker, a decisão amplia o alcance do prêmio e fortalece sua conexão com o setor. Destaca, também, que a adequação traz ganhos estratégicos. “Essa integração permitirá a conexão entre as etapas estaduais e nacionais, maior exposição das iniciativas premiadas junto ao CONPARH e otimização da agenda de todos os participantes”, acrescenta.

Impacto positivo

Para o presidente da ABRH-PR, Gilmar Silva de Andrade, o PSH carrega uma trajetória consolidada. “O Prêmio Ser Humano 2026 é um dos mais tradicionais e respeitados reconhecimentos na área de gestão de pessoas”. Instituído em 1993 pela ABRH Brasil e expandido para as 23 seccionais em todo o país, “tem como propósito reconhecer práticas, projetos, profissionais e organizações que transformam ambientes de trabalho e geram impacto positivo nas pessoas, no mercado e na sociedade”, pontua.

As categorias do PSH 2026 são: Desenvolvimento, Excelência Organizacional, ESG, Jovem e Profissional de Destaque em Gestão de Pessoas. “Vamos proporcionar ao público uma troca de experiências, por meio de lives nas redes sociais com empresas premiadas em edições anteriores para compartilhar experiências e inspirar novas iniciativas”, diz Gilmar Silva de Andrade.

Calendário – PSH 2026

Para a ABRH-PR, o prêmio consolida o papel da entidade no debate sobre o futuro do trabalho. “O PSH conecta teoria e prática e deixa um legado de excelência, colocando o ser humano no centro das estratégias organizacionais”, conclui Jacqueline Becker.

O cronograma ficou assim definido:

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Publicação do regulamento: 5/2

5/2 Inscrições dos trabalhos: 5/2 a 30/4

5/2 a 30/4 Entrega dos trabalhos: 11/5 a 3/7

11/5 a 3/7 Análise dos trabalhos: 6/7 a 31/7

6/7 a 31/7 Avaliação dos trabalhos: 3/8 a 31/8

3/8 a 31/8 Cerimônia de premiação: 28/10



As etapas serão conduzidas por Comitê Avaliador formado por especialistas em gestão de pessoas.