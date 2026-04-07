Fragrâncias em decants ganham espaço no Brasil

De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o Brasil está entre os maiores mercados mundiais de fragrâncias, dado que ajuda a dimensionar a relevância do setor no país.

Além disso, uma publicação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) destaca que 78% da população brasileira consome perfumes, enquanto na Europa esse índice é de 50% e, nos Estados Unidos, gira em torno de 30%.

Nesse contexto, novos formatos de consumo têm ganhado espaço no ambiente digital, como os decants, versões fracionadas de fragrâncias originais vendidas em pequenas quantidades. O modelo tem atraído consumidores interessados em experimentar diferentes aromas antes de investir em frascos completos.

Paula Castilho, diretora de marketing do e-commerce especializado em perfumes nacionais e importados Gold Glow, afirma que o crescimento dos decants é uma consequência direta da evolução do consumidor digital. Segundo ela, atualmente o cliente pesquisa mais, compara mais e busca reduzir o risco da compra, principalmente em produtos como perfume, que possuem caráter altamente sensorial.

“Nos últimos anos, ficou muito evidente que as pessoas não querem mais comprar no escuro. Assim, o decant surge como uma solução prática: ele permite testar a fragrância no dia a dia, na própria pele, em diferentes situações”, explica.

Ainda de acordo com a profissional, há também um componente econômico relevante nesse movimento. Com o aumento dos preços dos perfumes, especialmente os importados, os decants passam a funcionar como uma alternativa mais acessível para que consumidores conheçam fragrâncias de alto padrão.

Nesse sentido, a prática não se configura apenas como uma tendência de mercado, mas também como reflexo de um consumidor cada vez mais atento ao custo-benefício e mais criterioso em suas decisões de compra.

Castilho reforça que o hábito de testar fragrâncias antes da compra do frasco completo impacta diretamente a qualidade da decisão final. Ao experimentar previamente, o cliente consegue compreender melhor a evolução da fragrância na pele, avaliar a fixação e a projeção em seu próprio contexto e reduzir as chances de arrependimento. Na prática, isso pode resultar em aumento da taxa de conversão futura para o frasco completo, além de diminuir frustrações e trocas.

“Percebemos que clientes que utilizam decants tendem a comprar com mais segurança e assertividade depois”, acrescenta.

Curadoria de fragrâncias fortalece confiança no e-commerce

Na análise da especialista, a curadoria de fragrâncias tem papel central na construção da confiança do consumidor nas compras realizadas pela internet. Diferentemente do ambiente físico, explica a porta-voz da Gold Glow, em que o cliente pode experimentar diretamente os produtos, no e-commerce a decisão de compra depende, em grande parte, da seleção apresentada pela loja.

“Quando essa curadoria é bem construída, ela transmite autoridade e reduz a insegurança. Isso acontece porque o cliente percebe que não está diante de um catálogo aleatório; existe um filtro de qualidade e relevância, e a loja passa a atuar quase como uma consultoria”, detalha Castilho.



No caso dos decants, esse aspecto se torna ainda mais relevante, já que a confiança na seleção apresentada influencia diretamente a disposição do cliente em experimentar fragrâncias que, muitas vezes, ele ainda não conhece.

Desafios operacionais e educação do consumidor

Entre os principais desafios desse modelo de negócio no e-commerce de perfumes, Castilho destaca a necessidade de garantir a padronização no processo de fracionamento, bem como preservar a integridade da fragrância durante toda a operação. A profissional também ressalta a importância de uma logística mais cuidadosa, especialmente no que diz respeito à embalagem, vedação e transporte dos frascos.

Além disso, a executiva alerta para a necessidade de um trabalho contínuo de educação do consumidor, já que ainda é preciso explicar ao público o que é um decant e como funciona esse formato de experimentação de fragrâncias.

“Outro efeito observado é o aumento da recorrência, já que consumidores tendem a testar mais de uma fragrância ao longo do tempo, ampliando o engajamento com a marca e fortalecendo a relação com a loja online”, analisa.

Garantia de originalidade e qualidade das fragrâncias

A garantia de originalidade e qualidade das fragrâncias fracionadas é um aspecto central para a credibilidade desse modelo de negócio. O princípio adotado pela Gold Glow é assegurar que o produto original não seja comprometido em nenhuma etapa do processo.

Para isso, a operação trabalha exclusivamente com fragrâncias originais, e o fracionamento é realizado com cuidados técnicos específicos, de forma a evitar contaminações ou exposição excessiva do perfume.

O processo também envolve o uso de recipientes apropriados para preservar as características da fragrância, além da adoção de padrões internos que buscam garantir consistência entre os envios.

“O objetivo é que a experiência com o decant seja o mais fiel possível ao frasco original. Nosso papel é facilitar essa jornada de descoberta. Entendemos que o consumidor atual quer experimentar, comparar e tomar decisões mais conscientes”, considera.

De olho nas transformações do mercado, a Gold Glow busca oferecer variedade de fragrâncias relevantes, trabalhar com transparência nas informações e apoiar o cliente no processo de escolha. “Mais do que vender um produto, queremos participar da experiência do cliente com o perfume desde o primeiro teste até a decisão final”, conclui a representante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para conhecer os decants da Gold Glow, basta acessar: http://www.goldglow.com.br/?