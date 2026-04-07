O exército peruano seleciona o Beechcraft King Air 360C para operação multimissão

O exército peruano assinou um acordo para a compra de uma aeronave Beechcraft King 360C equipada com porta de carga, projetada e fabricada pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), para fornecer serviços essenciais a comunidades em todo o país. Com sua generosa capacidade de carga, o bimotor turboélice ampliará a capacidade do Exército de realizar evacuações médicas, transportar pacientes e fornecer ajuda humanitária rápida durante operações de socorro em desastres. A aeronave deverá entrar em serviço em 2028.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407207507/pt/

Beechcraft King Air 360C supporting the Peruvian Army’s emergency response, medical evacuation and disaster relief missions

Este pedido segue a entrega de duas aeronaves Beechcraft King Air 360CHW multimissão, equipadas para transporte aeromédico,àForça Aérea Peruana. O King Air 360CHW possui porta de carga e está preparado para operar com peso operacional elevado.

O Beechcraft King Air 360C é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“As aeronaves Beechcraft e Cessna projetadas para missões especiais continuam a demonstrar confiabilidade incomparável em alguns dos ambientes mais exigentes do mundo”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas para Missões Especiais. “O King Air 360C proporcionará ao exército peruano uma plataforma versátil e duradoura para transporte de pacientes críticos e resposta a desastres, e temos a honra de apoiar sua missão nacional.”

Por meio de um programa de compensação do King Air 360C, a Textron Aviation está fortalecendo seu relacionamento com o exército peruano, fornecendo recursos avançados e suporte de longo prazo. A colaboração inclui um projeto aeromédico com camas e equipamentos médicos, além de treinamento em instalação, operação e manutenção. A Textron Aviation também oferecerá instrução em manutenção de aeronaves, incluindo treinamento para técnicos de motores e aviônicos, garantindo que o exército peruano possa manter e maximizar sua frota.

O exército peruano opera aeronaves da Textron Aviation há mais de 20 anos, incluindo o Cessna Skylane, Skyhawk, Caravan e Citation Excel, juntamente com o Beechcraft King Air 350 e 1900D.

Por mais de 60 anos, o Beechcraft King Air tem demonstrado confiabilidade e flexibilidade em missões. Desde 1964, mais de 7.900 aeronaves foram entregues a clientes, totalizando mais de 66 milhões de horas de voo em todo o mundo, incluindo forte adoção em mercados internacionais como o Peru, onde os King Airs representam 44% da frota de turboélices. O King Air é a família de turboélices executivos mais vendida do mundo, apoiando missões comerciais e especiais para todos os ramos das Forças Armadas dos EUA.

Infinitas Possibilidades para Missões Especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aéreas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation, detentora das icônicas marcas Beechcraft e Cessna. A Textron Aviation oferece a mais ampla gama de aeronaves para missões especiais do setor, com configurações personalizáveis, utilizando tecnologia comprovada e engenharia avançada. A família de aeronaves da Textron Aviation inclui aeronaves monomotoras e multimotoras a pistão, turboélices e jatos Citation. Essas aeronaves dão suporte a missões como ambulância aérea, operações anfíbias, inspeção de voo, vigilância aérea, treinamento e transporte utilitário, tudo isso com o respaldo de uma extensa rede global de serviços. Para mais informações, acesse: www.specialmissions.txtav.com

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas refletem apenas a data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que nossos resultados reais diferenciem de forma significativa daqueles expressos ou sugeridos, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260407207507/pt/

Contato para a Imprensa:

Doug Scott

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