Cessna SkyCourier intensifica versatilidade de missão com nova opção de porta operável em voo

Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje uma nova opção de porta operável em voo para a variante de passageiros de seu turboélice bimotor de grande porte e utilitário Cessna SkyCourier, ampliando a versatilidade da aeronave para missões especiais em operações militares, humanitárias e comerciais. A funcionalidade deverá estar disponível como opcional de fábrica para missões especiais em 2028.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260407384255/pt/

Mission flexibility starts at the Cessna SkyCourier door

"A porta operável em voo consolida a reputação do Cessna SkyCourier em termos de confiabilidade e adaptabilidade, reforçando seu papel como uma solução projetada especificamente para missões de alta demanda", disse Bob Gibbs, Vice-Presidente de Vendas para Missões Especiais. “Esta opção abre novas oportunidades a clientes em todo o mundo, incluindo forças armadas, bombeiros paraquedistas, grupos de ajuda humanitária e operadores comerciais de paraquedismo."

A porta operável em voo do Cessna SkyCourier é uma modificação especializada projetada dentro da porta de carga para dar suporte a operações aéreas, tanto para pessoal como para carga. Instalada como alternativaàporta de carga padrão, a porta pode ser aberta em voo, permitindo o lançamento de paraquedistas ou o lançamento aéreo de suprimentos com precisão, mantendo as operações terrestres padrão da porta de carga. Projetada para durabilidade e facilidade de uso, a porta operável em voo se integra perfeitamenteàplataforma versátil do SkyCourier, o que a converte em uma solução ideal para aplicações militares, humanitárias e missões especiais, onde o rápido deslocamento e a flexibilidade operacional são cruciais.

Sobre o Cessna SkyCourier

O bimotor turboélice de asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de carga aérea, passageiros e missões especiais.

A versão cargueiro tem capacidade para transportar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6 mil libras. A versão para 19 passageiros inclui portas para tripulação e passageiros para facilitar o embarque, bem como janelas amplas na cabine para permitir a entrada de luz natural e proporcionar uma vista panorâmica. Ambas as variantes oferecem reabastecimento de combustível sob pressão de ponto único para permitir entregas mais rápidas.

O SkyCourier é propulsado por dois motores turboélice Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas confiável e de alta resistência, com embandeiramento total e passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave durante o transporte de cargas enormes. O SkyCourier possui sistema aviônico Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade máxima de cruzeiro de mais de 200 KTAS, além de um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Infinitas possibilidades de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aéreas para missões críticas, recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios únicos de operações de missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são escolhidos para ambulância aérea, ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento), transporte utilitário, reconhecimento aéreo, inspeção de voo, treinamento e diversas outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações prospectivas se referem apenasàdata em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes no lançamento de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mídia:

Doug Scott

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