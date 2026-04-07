Bitget Oferece Criptomoedas para Gastos Diários com o Lançamento do Bitget Card na APAC

VICTORIA, Seychelles, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, em parceria com a Visa e a DCS, lançou o Bitget Card em mercados selecionados da Ásia-Pacífico (APAC), estendendo as criptomoedas das exchanges para os gastos diários e marcando mais um passo em direção a uma experiência financeira mais unificada, onde os ativos digitais trabalham silenciosamente no contexto da vida diária.

O lançamento inicial disponibiliza um Bitget Card virtual para os usuários da APAC, com um cartão físico a ser lançado nos próximos meses. Emitido em colaboração com a DCS e alimentado pela rede global de pagamentos da Visa, o Bitget Card possibilita que os usuários convertam criptomoedas em moedas fiduciárias para os gastos diários dos comerciantes em toda a APAC. Os pagamentos são processados instantaneamente e não são diferentes de uma transação com cartão padrão, removendo o atrito normalmente associadoàconversão off-ramp ou manual. A criptomoeda opera silenciosamente em segundo plano enquanto os usuários fazem transações com canais de pagamento familiares, possibilitando uma adoção diária fluida

“As parcerias em todo o ecossistema são fundamentais para a oferta de ativos digitais para pagamentos cotidianos”, disse Joan Han, COO da DCS e da DeCard. “Com a união do ecossistema da Bitget com a infraestrutura de emissão da DCS e a rede de aceitação global da Visa, o Cartão Bitget viabiliza que os usuários utilizem as reservas de criptomoedas nos gastos diários por meio de uma experiência de cartão familiar.”

O lançamento do Bitget Card oferece uma das estruturas de recompensas mais competitivas da região, com até 20% de cashback em gastos elegíveis, com limite de US$ 800. As baixas taxas de câmbio posicionam ainda mais o cartão para usuários globais, que esperam que as ferramentas de gastos funcionem internacionalmente sem atrito.

“Para que se tornem verdadeiramente populares, as criptomoedas não podem estar na mente das pessoas o tempo todo”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Devem funcionar silenciosamente em segundo plano enquanto as pessoas seguem suas vidas. Com o Bitget Card a criptomoeda passa a ser a infraestrutura, e não uma interrupção.”

O lançamento está alinhado com a visão da Universal Exchange da Bitget, que une criptomoedas, derivativos e ativos tradicionais tokenizados em um único ecossistema. Com a expansão dessa estrutura para a área de pagamentos por meio das parcerias com a Visa e a DCS, a Bitget reduz a lacuna entre ativos digitais e o comércio do mundo real, possibilitando que os usuários transitem entre mercados e gastos cotidianos sem precisar mudar de contexto.

Recursos adicionais incluem benefícios aprimorados para membros VIP, incluindo descontos mais altos e emissão de cartão físico de cortesia, quando disponível.

“Com o aumento da presença dos ativos digitais, os consumidores esperam que a sua utilização seja cada vez mais simples e confiável no dia a dia”, disse Adeline Kim, Gerente Nacional da Visa Para Singapura e Brunei. “O Bitget Card é um exemplo da evolução dos pagamentos — pois viabiliza uma mudança perfeita dos ativos digitais para os gastos diários por meio de uma experiência familiar do cartão Visa, em escala e internacional.”

A Bitget pretende expandir o Bitget Card com designs físicos premium, retiradas gratuitas em caixas eletrônicos de até U$ 100 por mês, e acesso a uma rede global de salas VIP em aeroportos, reforçando seu posicionamento como uma ferramenta de pagamento de estilo de vida de longo prazo.

Com a convergência dos sistemas financeiros, a linha entre as criptomoedas e as finanças tradicionais está se tornando cada vez menos visível para os consumidores. Com o Bitget Card, os ativos digitais se integram perfeitamente aos pagamentos do dia a dia, permitindo que os usuários gastem, viajem e movam recursos internacionalmente por meio de experiências de cartões familiares.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuà UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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