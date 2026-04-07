Bitget Cria uma Conta de Trading de IA, Avançando em Direção a uma Exchange Nativa de Agentes

VICTORIA, Seychelles, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, introduziu uma nova estrutura de contas que possibilita que seu agente GetClaw de trading de IA, execute negociações de forma autônoma dentro de um ambiente de contas dedicado, marcando uma nova etapa na evolução do trading impulsionado por IA. Com esta conta, o agente pode executar negociações reais de forma autônoma com base em instruções de linguagem natural, monitorar os mercados continuamente e gerenciar posições em tempo real, sem a necessidade de intervenção manual.

O desenvolvimento se baseia no lançamento de GetClaw anterior da Bitget, um agente de IA de instalação zero criado para operar como um parceiro de trading persistente, bem como na recente expansão do Agent Hub , que introduziu habilidades analíticas de IA e ferramentas de dados integradas que conectam a análise de mercado diretamente com a execução. Juntos, esses desenvolvimentos são um exemplo da progressão do acessoàinteligência e, agora,àexecução independente.

A introdução de contas de agentes é uma indicação da mudança na forma como a IA está sendo aplicada no trading. No início os sistemas estavam focados em auxiliar os usuários com análises ou recomendações, mas os modelos recentes podem observar continuamente os mercados e atuar com base em estratégias definidas. Ao atribuir contas dedicadas a agentes de IA, a Bitget amplia essa capacidade para a participação direta em condições reais de mercado.

“Eventualmente os mercados financeiros emergentes estarão repletos de agentes de IA negociando em nome dos usuários. Estamos preparando a infraestrutura para fazer isso em escala”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O uso de subcontas dedicadas proporciona uma separação clara entre ativos controlados pelo usuário e atividades orientadas pelo agente, possibilitando que as estratégias sejam implantadas com maior transparência e controle. Os usuários podem definir as estratégias com termos simples, e o GetClaw executar, monitorar e ajustar posições com parâmetros predefinidos.

Essa abordagem reflete uma direção estrutural mais ampla. Em vez de tratar a IA como uma camada externa, a Bitget está integrando a IA diretamente no seu ambiente de trading, viabilizando que usuários humanos e sistemas automatizados operem dentro da mesma infraestrutura. Com o Agent Hub, os agentes de IA podem acessar dados em tempo real, ferramentas analíticas e recursos de execução sem depender de fluxos de trabalho fragmentados.

Com o aumento crescente da presença da IA, os ambientes de trading estão evoluindo para dar suporte a atividades realizadas por humanos e por máquinas. Essa transição está criando cada vez mais uma negociação agêntica, na qual os sistemas deixam de simplesmente dar suporte a decisões e passam a participar ativamente dos mercados.

Com o modelo de Exchange Universal da Bitget, onde criptoativos e instrumentos tradicionais tokenizados operam dentro de uma estrutura de conta unificada, a adição de contas de agentes expande a funcionalidade da plataforma para além do trading manual. Com a automação cada vez mais integrada nos mercados, os sistemas de trading estão evoluindo para ambientes onde a análise e a execução operam juntas em tempo real.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuà UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001174320)