O Fundo Saudita para o Desenvolvimento assina acordo de US$ 15 milhões com a República de Palau para impulsionar o crescimento econômico local

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD) assinou hoje um acordo de empréstimo para desenvolvimento no valor de US$ 15 milhões com a República de Palau, marcando a primeira parceria de desenvolvimento do Fundo na nação insular do Pacífico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260406393599/pt/

Saudi Fund for Development Signs USD 15 Million Agreement with the Republic of Palau to Drive Local Economic Growth (Photo: AETOSWire)

O acordo foi assinado por S. Exa. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, diretor executivo do SFD, e S. Exa. Surangel S. Whipps Jr., presidente da república de Palau, durante uma cerimônia na capital de Palau, Ngerulmud.

O empréstimo para desenvolvimento de US$ 15 milhões será canalizado através do Banco Nacional de Desenvolvimento de Palau. Concebido para fortalecer a economia local, o financiamento apoiará projetos liderados por desenvolvedores, empresas e empreendedores de Palau. Alinhando-se às prioridades nacionais de Palau, os fundos catalisarão iniciativas de alto impacto e fomentarão o crescimento econômico sustentável e de base.

Este acordo reflete o compromisso contínuo do SFD com os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID), tendo apoiado projetos de desenvolvimento em 18 nações insulares nas regiões do Caribe e do Pacífico. Por meio de seu financiamento, o SFD contribui para o fortalecimento da resiliência econômica, a expansão do acesso a serviços essenciais e a viabilização do desenvolvimento sustentável em economias em desenvolvimento.

Sua Excelência Surangel S. Whipps Jr., presidente da república de Palau, expressou sua profunda gratidão pela assistência. Ele observou: “Este acordo visa construir uma economia palauana mais forte, canalizando esse financiamento por meio do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, para que desenvolvedores, empresas e empreendedores palauanos possam liderar novos projetos que criem empregos, desbloqueiem investimentos e retenham mais valor aqui no país. Ao mesmo tempo, ao priorizarmos moradias acessíveis e resilientes às mudanças climáticas, estamos fortalecendo nossas comunidades, dando aos nossos jovens mais motivos para construir seu futuro em Palau e lançando uma base econômica mais resiliente para as gerações futuras.”

Sua Excelência Sultan Abdulrahman Al-Marshad, CEO da SFD, declarou: “Temos orgulho de lançar nossa primeira colaboração com a República de Palau. Ao expandir o acesso a financiamento vital, pretendemos apoiar empreendedores locais e ajudar a garantir um futuro resiliente para o povo palauano. Este acordo incorpora nossa missão mais ampla de promover a prosperidade em todas as nações insulares.”

Desde sua fundação em 1974, a SFD apoia países em desenvolvimento por meio de financiamento concessional, contribuindo para o crescimento socioeconômico sustentável em todo o mundo.

Sobre o Fundo Saudita para o Desenvolvimento:

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD) é uma instituição governamental que concede empréstimos concessionais para financiar projetos e programas em países em desenvolvimento.

Desde a sua criação, em 1974, o SFD financiou mais de 800 projetos e programas em mais de 100 países, com um valor total superior a US$ 22 bilhões. Esses projetos abrangem setores como transporte e comunicações, infraestrutura social, agricultura, energia, indústria e mineração, entre outros. Eles contribuem para gerar crescimento socioeconômico e melhorar o padrão de vida de comunidades desfavorecidas nos países mais necessitados. As atividades do SFD são guiadas por princípios internacionais de desenvolvimento e apoiam a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Fundo também trabalha para fortalecer a cooperação para o desenvolvimento por meio de parcerias com organizações regionais e internacionais.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nawaf Alojrush, Diretor de Relações com a Mídia, Fundo Saudita para o Desenvolvimento

alojrush@sfd.gov.sa

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