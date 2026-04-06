Compassivamente amplia atuação e passa a ser Instituto

A Compassivamente inicia um novo ciclo em sua trajetória e passa a se chamar Instituto Compassivamente – Saúde Mental, Consciência e Alma, consolidando uma evolução que vai além da mudança de nome. A transformação marca a ampliação de sua atuação, o fortalecimento de seus propósitos e o compromisso com um cuidado mais integrado, acessível e com impacto social ampliado.

Antes reconhecida como clínica, a Compassivamente agora se estrutura como Instituto, passando a atuar em três eixos complementares: educação, núcleo clínico e atuação corporativa psicossocial. A mudança reflete um movimento de crescimento que expande sua presença para além do atendimento individual, incorporando iniciativas de formação, prevenção e desenvolvimento humano.

No eixo educacional, o Instituto aposta em programas de formação permanente voltados a acadêmicos e psicólogos. A proposta é integrar teoria, técnica e experiência prática — respondendo a uma das principais lacunas da formação em psicologia: o receio de atender e a insegurança clínica. Os cursos promovem vivência supervisionada e aprofundamento técnico, preparando profissionais para uma atuação mais segura e consciente.

Já o núcleo clínico mantém e amplia os atendimentos especializados, com destaque para a clínica-escola. O espaço oferece atendimentos presenciais com valor social, realizados por sete estagiários sob supervisão, reforçando o compromisso com a democratização do acesso à saúde mental e com a formação prática de novos profissionais.

Na frente corporativa, o Instituto passa a desenvolver projetos voltados à saúde psicossocial nas organizações, alinhados às demandas crescentes por bem-estar, prevenção de adoecimentos e gestão de riscos psicossociais. A atuação conecta saúde mental, sustentabilidade organizacional e desempenho, dialogando diretamente com áreas de SST e Recursos Humanos.

O corpo clínico segue como um dos pilares da instituição, reunindo profissionais qualificados, com sólida formação e diferentes abordagens teóricas. A atuação multidisciplinar garante um cuidado ético, humanizado e baseado em evidências, ampliando a capacidade de atendimento às diversas demandas emocionais e psicológicas.

Além da ampliação dos serviços, o Instituto Compassivamente também fortalece sua agenda de eventos e atividades formativas. Entre os destaques já realizados recentemente estão:

Masterclass com Cláudia Galvão – Psicologia de Aceitação (10/3)

(10/3) Encontro Presencial em Gravataí – Vida em Cena (21/3)

(21/3) Projeto “Vida em Cena” – Psicologia a partir do Cinema (início em 28/3, online)



O projeto “Vida em Cena” propõe encontros mensais, nos quais cada profissional do Instituto conduz discussões a partir de filmes, explorando diferentes perspectivas teóricas e experiências clínicas. A edição de abertura traz o filme O Quarto de Jack, conectando cinema e psicologia como ferramentas de reflexão e aprendizado.

As inscrições para cursos e eventos são realizadas pela plataforma Eduzz, com certificação digital, ampliando o acesso e a participação de profissionais e estudantes de diferentes regiões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a transição para Instituto, a Compassivamente reafirma seu propósito de promover saúde emocional com profundidade, consciência e responsabilidade. Mais do que um espaço de atendimento, a instituição se posiciona como agente ativo na formação de profissionais, na produção de conhecimento e na construção de uma sociedade mais equilibrada e acolhedora.