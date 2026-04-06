Nuvini Adquire Controle de 51% dos Negócios Americanos da Beyondsoft Corporation, Estabelecendo uma Plataforma Global de Tecnologia de US$ 148 milhões

União transformadora deve criar uma plataforma tecnológica global

A transação deve quadruplicar a receita pro forma

NEW YORK, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nuvini Group Limited (Nasdaq: NVNI) ("Nuvini" ou a "Empresa"), uma importante adquirente em série e operadora de empresas de software B2B, anunciou hoje que fechou um acordo definitivo de aquisição do controle de 51% das operações americanas da Beyondsoft Corporation (“Target”), uma empresa global de consultoria em TI e serviços de tecnologia. A transação representa a maior e mais estratégica aquisição da Nuvini até o momento, estabelecendo uma plataforma de tecnologia conjunta com uma receita prevista para o ano fiscal de 2025 de aproximadamente US$ 148 milhões em uma base combinada pro forma.

Destaques da Transação

Sob os termos do acordo, a Nuvini irá adquirir 51% do controle acionário da Target. O valor total da contraprestação está previsto para aproximadamente US$ 80,7 milhões (sujeito a ajustes do fechamento), levando o valor de empresa para aproximadamente US$ 158 milhões, ou 1,4x da receita de 2025. A contraprestação será paga em duas parcelas iguais: (i) 50% do valor total da contraprestação têm vencimento em ou antes de 31 de dezembro de 2026 e (ii) os 50% restantes têm vencimento em ou antes de 31 de dezembro de 2029. Beyondsoft Corporation manterá a participação minoritária de 49% da Target. Os termos financeiros específicos estão divulgados no registro de 6-K da Empresa no SEC.

Plataforma Conjunta e Roteiro de Crescimento

A empresa conjunta contará com o robusto portfólio de empresas SaaS da Nuvini, que atendem a mais de 22.400 clientes com a prática de consultoria de TI corporativa de elite da Target, atendendo a mais de 30 grandes clientes blue-chip nos Estados Unidos. A transação cria oportunidades significativas de sinergia de receita, tais como:

Sinergias de Vendas Cruzadas: Implantação das soluções SaaS da Nuvini na base de clientes corporativos da Target e introdução dos serviços de TI da Target na extensa rede de clientes da Nuvini na LATAM.

Implantação das soluções SaaS da Nuvini na base de clientes corporativos da Target e introdução dos serviços de TI da Target na extensa rede de clientes da Nuvini na LATAM. Expansão Global: Expansão das operações de vendas de alto sucesso da Target para clientes do Brasil rumo ao mercado norte-americano, e utilização de uma força de trabalho unificada de mais de 1.000 colaboradores, proporcionando uma verdadeira operação global.

Talento e Cultura

De acordo com a abordagem estabelecida da Nuvini de capacitação de autonomia operacional para empresas do seu portfólio, a experiente equipe de liderança da Target, bem como os atuais gestores das unidades de negócios, continuará tendo total autoridade operacional, para assegurar a continuidade das operações e a prestação de serviços ininterrupta a todos os clientes corporativos.

Comentário da Administração

"Esta transação é um momento de transformação para a Nuvini", disse Pierre Schurmann, CEO da Nuvini. "Com a união dos relacionamentos corporativos mundiais com os recursos de serviços de TI da Target com o portfólio SaaS escalável da Nuvini e a plataforma de inovação de IA, criamos uma empresa de tecnologia globalmente diversificada e com uma posição única."



"A integração da sólida prestação de serviços de TI da Target com a ágil estrutura operacional da Nuvini irá gerar um valor nunca visto", disse Gustavo Usero, COO da Nuvini.

Aceleração da Estratégia de IA

A consultoria em IA empresarial da Target e sua equipe dedicada de P&D serão integradas ao laboratório interno de IA da Nuvini, liderado pela Diretora de IA Phoebe Wang. Juntos, eles formarão uma plataforma de IA unificada, com capacidade para entregar soluções desde o nível do produto até o nível corporativo. As empresas do portfólio da Nuvini continuarão a atuar como laboratórios vivos para testar e validar soluções de IA antes da sua escala para clientes corporativos.

Cronograma da Transação

A transação deve ser concluída até julho de 2026 , sujeito às condições de fechamento, incluindo quaisquer registros regulatórios exigidos. A transação deve ser imediatamente agregada às margens da receita, lucro e EBITDA da Nuvini, com base em estimativas pro forma.

Consultores

A BTIG, LLC atua como assessora financeira exclusiva, e a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP atua como assessora jurídica da Nuvini.

Sobre a Nuvini

Com sede em São Paulo, Brasil, a Nuvini é a principal adquirente em série de empresas de software da América Latina. A Empresa está focada na aquisição de empresas de software lucrativos com sólida receita recorrente e geração de fluxo de caixa. O portfólio da Nuvini inclui sete empresas—Datahub, Effecti, Leadlovers, Ipê Digital, ONCLICK, Mercos, e Munddi—que atendem em conjunto mais de 22.400 clientes. A Empresa apresentou uma receita líquida de R$ 193 milhões, uma margem bruta de 62,1% e uma margem EBITDA de 26,4% para o Exercício Fiscal de 2024. Com a promoção de um ambiente empreendedor, a Nuvini viabiliza que as empresas do seu portfólio escalem e mantenham a liderança nos seus respectivos setores.

Sobre a Target

A Target será adquirida da Beyondsoft Corporation, uma empresa global de consultoria e serviços de tecnologia de TI com mais de duas décadas de excelência comprovada. A empresa tem sede em Bellevue, WA, e operações nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico e uma força de trabalho de mais de 1.000 funcionários. Com base em dados financeiros não auditados fornecidos pela Target, a administração projetou que a Target irá gerar aproximadamente US$ 112 milhões em receita, margens brutas de 28,9% e margens de EBITDA de 14,0% no Exercício Fiscal de 2025. A Target mantém relacionamentos empresariais âncora de longa data com empresas globais de primeira linha.

Declarações de Previsão

As declarações sobre expectativas, planos e perspectivas futuros, bem como quaisquer outras declarações sobre assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir "declarações de previsão" na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projeto", "deve", "alvo", "irá", "iria" e expressões semelhantes identificam tais declarações de previsão, embora nem todas as declarações de previsão contenham essas palavras de identificação. Como as declarações de previsão estão relacionadas ao futuro, elas estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças de circunstâncias difíceis de prever. A Empresa não pode garantir resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos resultados indicados por tais declarações de previsão devido a vários fatores importantes, incluindo, mas não limitado a: capacidade da Empresa de concluir a aquisição proposta no cronograma previsto ou de qualquer outra forma; condições gerais do mercado que possam afetar a conclusão da aquisição proposta; capacidade de realizar as sinergias e as projeções de crescimento previstas; riscos relacionadosàintegração das empresas adquiridas; riscos regulatórios e geopolíticos, incluindo alterações da Ordem Executiva 14117 ou regulamentos relacionados; resultados da revisão do CFIUS; capacidade da Empresa de reter clientes e pessoal principal das empresas adquiridas; e outros fatores discutidos na seção "Fatores de Risco" dos Relatórios Trimestrais e Anuais da Empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC") e os riscos descritos em outros registros que a Empresa possa fazer na SEC. Fatores ou eventos que possam fazer com que os resultados reais da Empresa sejam diferentes podem surgir ocasionalmente, não sendo possível que a Empresa possa prever todos eles. Quaisquer declarações de previsão são válidas somente até a data deste documento, e a Empresa se isenta especificamente de qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei vigente. Portanto, você não deve confiar em nenhuma dessas declarações de previsão.

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Contato de Relações com Investidores Sofia Toledo ir@nuvini.co

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9684864)