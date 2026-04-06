Corinthians busca o tricampeonato no Sul-Americano de Remo

O Sport Club Corinthians Paulista é um dos destaques do 29º Campeonato Sul-Americano de Remo Master, que acontece entre os dias 9 e 12 de abril de 2026, em Assunção, no Paraguai. A equipe alvinegra chega à competição em busca do tricampeonato consecutivo, após as conquistas obtidas em 2024, no Chile, e em 2025, no Uruguai.

As provas serão realizadas na raia oficial de remo da Bahía de Asunción, localizada na Reserva Ecológica do Banco San Miguel, sede do tradicional Club Nacional de Regatas El Mbigua. O evento reúne 43 clubes de diversos países da América do Sul, com aproximadamente 570 atletas entre 27 e 97 anos, distribuídos em diferentes categorias divididas por faixa etária.

Representando o Brasil, o Corinthians disputará 170 provas nas diferentes categorias do remo master. “O Corinthians tem uma trajetória sólida no remo master e chega a mais uma edição do Sul-Americano com um trabalho técnico consistente, atletas experientes e um forte espírito de equipe. Nosso objetivo é buscar o tricampeonato e, acima de tudo, representar o clube com excelência”, afirma Dorival Solera Torres, assessor da diretoria de esportes aquáticos para o remo do Corinthians.

Modalidade olímpica e uma das mais tradicionais do esporte mundial, o remo combina força, resistência, técnica e trabalho em equipe. No Brasil, a prática vem ganhando cada vez mais destaque entre atletas masters, que mantêm alto nível competitivo e seguem representando seus clubes em competições nacionais e internacionais.

Entre os integrantes da equipe corinthiana está Giovanni M. Cardoso, atleta de remo master, empresário e cofundador do Grupo MK, detentor das marcas Mondial e AIWA Brasil. “Conciliar a rotina de alto rendimento no esporte com as responsabilidades corporativas exige disciplina, foco e gestão de tempo, quesitos que garantem um enorme retorno pessoal e profissional. O esporte ensina e exige valores que fazem toda a diferença dentro e fora da água. Nossa expectativa é que o Corinthians esteja novamente entre os protagonistas da competição”, destaca.

Serviço:

Evento: 29º Campeonato Sul-Americano de Remo Master

Data: de 9 a 12 de abril de 2026

Local: Bahía de Asunción – Assunção (PY)

Participação do Corinthians: 170 provas a serem disputadas

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