Gulf Oil Brasil lança embalagem de 1 litro do adjuvante agrícola

A Gulf Oil Brasil anuncia a ampliação de seu portfólio com o lançamento da embalagem de 1 litro do adjuvante agrícola Agefix E8. A nova versão foi desenvolvida para atender demandas que exigem maior precisão no preparo da calda e utilização em volumes reduzidos.

A iniciativa acompanha a evolução das práticas agrícolas, que demandam soluções mais eficientes, sustentáveis e adaptáveis a diferentes escalas de produção. Com isso, a empresa busca atender desde pequenos produtores até grandes operações que necessitam de flexibilidade no uso de insumos.

A embalagem de 1 litro é especialmente indicada para pequenos produtores e para aplicações via drone, em que o volume de calda é menor e o controle da dosagem se torna um fator crítico para a eficiência da aplicação. O novo formato facilita o manuseio no campo, contribui para a redução de desperdícios e proporciona mais agilidade no preparo das misturas.

Além disso, a nova apresentação também atende grandes produtores que desejam testar o produto em áreas específicas antes de expandir o uso em larga escala, permitindo maior controle técnico e econômico na tomada de decisão.

“O lançamento da embalagem de 1 litro do Agefix E8 reforça nosso compromisso em oferecer soluções que atendam às diferentes realidades do campo, com foco em eficiência operacional e melhor aproveitamento dos insumos”, afirma Paulo Campanhola, head de Agro da Gulf Oil Brasil.

O Agefix E8 é um adjuvante agrícola emulsionável, formulado com óleo mineral refinado e tensoativos, desenvolvido para otimizar a aplicação de defensivos agrícolas. O produto contribui para melhorar a espalhabilidade, a estabilidade e a aderência da calda, promovendo uma distribuição mais uniforme sobre as folhas e auxiliando na redução de perdas por escorrimento, evaporação e deriva.

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Indicado para culturas como citros, banana, pastagens, culturas de clima temperado, soja, milho e algodão, o produto se posiciona como uma solução para tornar as aplicações mais eficientes e alinhadas às demandas atuais do manejo agrícola.