Podcast acompanha expansão da viticultura no Rio

O podcast “O Rio é Di Vino”, apresentado pela jornalista e pesquisadora Geiza Rocha, foi lançado recentemente para registrar a expansão da produção de vinhos nas regiões Serrana e Centro?Sul do Rio de Janeiro. O programa, produzido em formato de entrevistas, é divulgado nas plataformas de streaming Spotify e YouTube, além de ser transmitido pela Rádio Três Rios, Canal 5 e TV Zoom.

A iniciativa reúne produtores, pesquisadores, enólogos, sommeliers e gestores do setor vitivinícola, que compartilham experiências e análises sobre os avanços, desafios e perspectivas da viticultura fluminense. Segundo Rocha, o objetivo é tornar visível o processo de transformação das áreas produtoras e estimular o interesse de moradores e turistas.

Cada episódio tem duração média de 30 minutos e aborda temas como técnicas de cultivo, certificação, mercado interno, bem como o desenvolvimento do enoturismo regional. As primeiras quatro edições contaram com a participação do pesquisador Rogério Dardeau, reconhecido como referência em vinhos brasileiros.

Entre os convidados confirmados estão o enólogo Mario Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia; José Claudio Aranha, pioneiro da Vinícola Inconfidência; Laura Tassinari, proprietária da Vinícola Tassinari; e Victor Satiro, da Vinícola Real das Ruínas.

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A produção adota linguagem acessível, visando valorizar os territórios produtores e contribuir para a difusão da viticultura no estado. Na Rádio Três Rios e no Canal 5, os episódios são exibidos aos domingos, às 8h, com reprise às terças?feiras, às 18h20. Na TV Zoom, os programas inéditos são transmitidos às terças?feiras, às 21h30, com reprises nas segundas, às 10h, nas terças, às 13h40, e nas sextas, às 18h30.