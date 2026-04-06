Parceria entre Svante e Meadow Lake Tribal Council concorda em vender 626.000 toneladas de créditos de remoção de carbono à Microsoft

A Svante Technologies Inc. (Svante) e o Meadow Lake Tribal Council (MLTC) anunciaram hoje que a North Star Carbon Solutions LP assinou um contrato de fornecimento com a Microsoft para entregar 626.000 toneladas de créditos de remoção de dióxido de carbono (CDR) duráveis, a serem entregues ao longo de 15 anos, provenientes do projeto de bioenergia com captação e armazenamento de carbono (BECCS) North Star, em Saskatchewan, Canadá. O projeto vem sendo desenvolvido mediante uma parceria entre o MLTC e a Svante, e estará localizado no Centro de Bioenergia do MLTC, em Meadow Lake.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260406984225/pt/

Como parte do projeto, uma nova usina de captação de carbono será instalada no Centro de Bioenergia do MLTC, uma instalação de geração de energia renovável abastecida por biomassa residual sustentável da serraria adjacente, pertencente ao MLTC, e de outras fábricas de produtos florestais locais. A nova usina será de propriedade da North Star Carbon Solutions LP, uma parceria entre o MLTC e a subsidiária recentemente adquirida da Svante, Carbon Alpha Corp. Em plena capacidade, a usina de captação de carbono irá gerar até 90.000 toneladas de créditos de CDR ao ano e fornecer estes créditosàMicrosoft ao longo de um período de 15 anos. O CO 2 captado será transportado com segurança e armazenado permanentemente em um local de armazenamento geológico de propriedade e operado pela North Star, proporcionando um sistema totalmente integrado para remover carbono da fonte ao sumidouro.

É esperado que os créditos de remoção de carbono (CDR) concedidos sob o contrato sejam verificados de modo independente e emitidos segundo as normas aplicáveis ??de crédito de remoção de carbono e práticas robustas de monitoramento, relatório e verificação (MRV). O projeto North Star planeja utilizar biomassa residual e monitorar a captação, o transporte e o armazenamento geológico permanente de CO 2 para garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

A Svante irá prover todo o financiamento necessário até que seja tomada a decisão de iniciar a construção. A operação comercial está prevista para o início de 2029.

Scott Gardner, Presidente da Svante Development Inc., afirmou: "Estamos animados com este contrato histórico para BECCS no Canadá, que é resultado da liderança da Microsoft na remoção de carbono. O compromisso da Microsoft de compra de energia envia um forte sinal ao mercado sobre a qualidade de CDRs da North Star e a prontidão do mercado canadense para viabilizar projetos deste porte."

"O Meadow Lake Tribal Council celebra o significativo compromisso de compra da Microsoft para o projeto North Star", disse Jeremy Norman, Chefe Tribal do Meadow Lake Tribal Council. "Como um projeto BECCS de propriedade indígena canadense, considerado um dos primeiros do gênero, o North Star reflete o compromisso de longa data das nações do Meadow Lake Tribal Council com a gestão da terra e o manejo florestal sustentável. O projeto demonstra como a liderança e a cooperação indígena podem promover soluções climáticas, enquanto apoiam oportunidades econômicas e de emprego significativas para nossas nações membros e para a comunidade ao redor."

"Temos o prazer de trabalhar com a North Star Carbon Solutions e o Meadow Lake Tribal Council para ajudar a promover a remoção de dióxido de carbono de alta qualidade e duradoura", disse Phillip Goodman, Diretor do Portfólio de Remoção de Carbono da Microsoft. "Para alcançarmos nossas metas climáticas, precisamos ajudar a ampliar soluções que ofereçam armazenamento duradouro e sejam respaldadas por monitoramento e verificação rigorosos. Este contrato apoia uma cooperação liderada por indígenas que viabiliza a infraestrutura necessária para colocar a remoção de carbono duradoura em operação no Canadá, criando assim um caminho para projetos adicionais ao longo do tempo."

A North Star deverá criar cerca de 50 empregos locais durante a fase de desenvolvimento e construção, e até 10 empregos permanentes após o início das operações, gerando valiosas oportunidades de trabalho para a comunidade de Meadow Lake. Além disto, o projeto irá impulsionar a economia local, aumentando a demanda por locais de comércio próximos, como restaurantes, hotéis e provedores de serviços.

Sobre o Meadow Lake Tribal Council (MLTC)

O MLTC foi fundado em 1981 e representa as nove primeiras nações localizadas no noroeste de Saskatchewan. O MLTC investe em empresas para que participem de modo significativo na economia de Saskatchewan, apoiando a reconciliação econômica em uma área rural e remota da província. 100% dos recursos são destinados às nove primeiras nações, para fomentar o crescimento econômico local; aperfeiçoar a educação nas reservas; a saúde; os programas para jovens e idosos; a habitação; e outras necessidades sociais e de infraestrutura da comunidade.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa de gestão de carbono totalmente integrada, com sede em Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá. A empresa fabrica filtros de sorvente sólido de nanoengenharia e máquinas modulares de contato rotativo, além de licenciar tecnologias de captação de CO 2 , e oferece serviços de desenvolvimento de projetos e capital que abrangem toda a cadeia de valor de captação, remoção e armazenamento de carbono. A empresa está no Hall da Fama Global Cleantech 100 de 2025 e na lista das Principais Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME e Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260406984225/pt/

Contato para a mídia:

Colleen Nitta

Diretor de Marketing e Comunicações

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cnitta@svanteinc.com