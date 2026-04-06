Empresário do setor automotivo é condecorado

O empresário Diogo Ferraz B. Lins foi homenageado no dia 31 de março de 2026 com a condecoração da Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil-China, reconhecimento concedido a lideranças que atuam no fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre os dois países.

A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e reuniu empresários, autoridades e representantes institucionais ligados ao desenvolvimento das conexões entre Brasil e China.

A condecoração está relacionada à atuação de Ferraz no comércio com a China, atualmente o principal parceiro comercial do Brasil, com participação relevante no fornecimento de tecnologia, componentes industriais e produtos manufaturados.

À frente da Racing German Parts e da marca Gröbben, o empresário atua na importação e distribuição de autopeças para veículos premium, com foco no segmento de reposição. Sua atuação inclui relacionamento direto com fabricantes chineses, participação em feiras internacionais do setor automotivo e visitas técnicas a mais de 40 fábricas.

Esse modelo de operação contribuiu para a ampliação do portfólio de produtos disponíveis no Brasil, incluindo itens e soluções técnicas com presença ainda limitada no mercado nacional de reposição de autopeças.

A operação também conta com distribuição em todo o território nacional, com presença no Mercado Livre, o que permite ampliar o acesso a produtos com diferentes níveis de especificação técnica.

A homenagem ocorre em um contexto de expansão das relações entre Brasil e China, com avanço em setores industriais, tecnológicos e de maior valor agregado.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, Comendador Regino Barros, que atua na articulação entre iniciativas institucionais e o setor empresarial.

Para Ferraz, a condecoração está relacionada à trajetória construída ao longo dos anos com atuação internacional. “A relação entre Brasil e China impacta diretamente o setor automotivo e exige consistência, proximidade com fabricantes e entendimento das demandas do mercado”.

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O reconhecimento ocorre em um contexto de maior presença de empresas brasileiras em operações internacionais, especialmente em setores industriais como o de autopeças, que têm ampliado sua participação nas relações econômicas entre Brasil e China.