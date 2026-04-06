JIM, IA da InfinitePay, cria sites profissionais grátis

O JIM, assistente de inteligência artificial (IA) da InfinitePay, agora é capaz de criar um site profissional completo, em segundos, a partir de uma interação por chat. A funcionalidade, que é totalmente gratuita, baseia-se na premissa de que, se o empreendedor consegue explicar o negócio que tem, ele já possui tudo o que precisa para ter uma página na internet.



O JIM interpreta descrições, cores e fotos, entregando uma página pronta para aceitar Pix, cartões e Apple Pay sem que o usuário precise tocar em uma única linha de código.

“Muitos empreendedores poderiam vender ainda mais com uma presença online que transmite confiança. O site é esse sinal”, afirma Rafael Artusi, head de produtos da InfinitePay. “Ao transformarmos a criação de uma página em um ‘oi’ no chat, estamos democratizando não apenas o código, mas a confiança. É a diferença entre parecer um negócio e ser um negócio aos olhos do cliente”, acrescenta.

Diferentemente das ferramentas tradicionais que exigem horas de edição de layout, o foco do JIM é o faturamento e a liberdade de ter mais tempo livre.

A transformação profissional viabilizada pelo JIM é aplicada a diversos nichos. Entre os exemplos, estão a manicure, que antes enviava fotos avulsas e agora opera com um catálogo autônomo; o personal trainer substitui o “boca a boca” por uma landing page de agendamento; e o consultor, que deixa de explicar seus serviços manualmente para deixar que seu próprio site se comunique com o cliente.

“O efeito da funcionalidade também é psicológico, pois, quando o empreendedor olha para o próprio site, ele muda a forma como se apresenta, precifica e também como negocia”, salienta Artusi.

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A funcionalidade já está disponível gratuitamente para toda a base de clientes da InfinitePay. Novos usuários podem acessar o recurso baixando o aplicativo nas lojas oficiais (App Store e Google Play), iniciando uma conversa com o JIM.