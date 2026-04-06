Empreendimento MPD conquista reconhecimento internacional

A MPD Engenharia acaba de conquistar reconhecimento internacional com o empreendimento Neo Alphaville, premiado no Architecture MasterPrize (AMP), uma das mais relevantes premiações globais voltadas à excelência em arquitetura e design. O projeto, desenvolvido pela MCAA Arquitetos, recebeu Honorable Mention na categoria Architectural Design - Residential Architecture – Multi Unit - e também na categoria Architectural Design - Residential Architecture – High Rise, destacando-se entre projetos de diferentes países por sua proposta arquitetônica contemporânea e pela qualidade da solução urbanística e estética.

Criado em 2016, o Architecture MasterPrize reconhece projetos e profissionais que contribuem para o avanço da arquitetura e do design em escala global, premiando iniciativas que se destacam pela inovação, qualidade técnica e impacto no ambiente construído.

Este não é o primeiro projeto da companhia na região a receber esse reconhecimento internacional. O Level Alphaville, também desenvolvido pela MPD em parceria com a MCAA Arquitetos, já havia sido premiado pelo Architecture MasterPrize em edições anteriores, reforçando a consistência da estratégia da incorporadora em investir em arquitetura autoral e soluções urbanas de alto padrão em Alphaville e em todas as regiões em que atua.

O Neo Alphaville nasce a partir de um conceito arquitetônico baseado no movimento das curvas e na ideia de ritmo, princípios que orientam toda a composição do edifício e conferem identidade própria ao projeto. A proposta busca traduzir dinamismo e fluidez na volumetria da torre, criando uma linguagem marcada por variações de planos, profundidade e movimento.

Projeto de destaque

O edifício apresenta três variações de varandas associadas às tipologias de plantas, com unidades de 185 m² e 244 m², organizadas em volumes que exploram a relação entre proporção, forma e flexibilidade.

O Neo Alphaville conta com amenities distribuídos em um amplo podium elevado, que se estende lateralmente ao longo da torre e promove integração visual e fluidez espacial entre as áreas de lazer e o entorno do empreendimento.

A fachada do edifício nasce a partir da lógica das plantas, mas ganha expressão própria ao enfatizar ritmo e movimento. Esses elementos estruturam a linguagem conceitual do projeto desde o embasamento até a torre, estabelecendo um diálogo entre estrutura e forma e consolidando a identidade visual do empreendimento. A materialidade também reforça essa leitura, com o uso de ACM, vidro e tonalidades sóbrias, como cinza e branco, que valorizam a pureza das formas e a leitura contínua dos volumes.

Para a MPD Engenharia, o reconhecimento internacional reforça a estratégia da companhia de investir em projetos que conciliam inovação, qualidade construtiva e integração com o entorno urbano.

“Receber um reconhecimento internacional como o Architecture MasterPrize é motivo de grande orgulho para nós. O Neo Alphaville traduz uma visão muito clara da MPD de desenvolver projetos que combinam uma ideia conceitual atraente e exclusiva, qualidade construtiva e uma experiência de moradia diferenciada”, destaca Débora Bertini, diretora geral de Incorporação e Vendas da MPD Engenharia.

Para a executiva, esse prêmio reforça que a companhia está no caminho certo ao investir em soluções que valorizam tanto o bem-estar dos moradores quanto a paisagem urbana.

O embasamento do Neo Alphaville foi concebido em continuidade ao do empreendimento Level Alphaville, criando uma conexão volumétrica e conceitual entre os projetos. O desenho do conjunto incorpora uma reentrância voltada para o interior, um gesto arquitetônico que cria um espaço mais acolhedor e valoriza a experiência do pedestre.

“Dentre os diversos aspectos interessantes do Neo, a vista é o grande protagonista, assim desenhamos o Neo Balcony em conjunto com a MPD, um elevador privativo que se abre para o terraço. Essa característica eleva a experiencia do morador que é recebido por uma paisagem em constante transformação. Luz e sombra, verde e horizonte são um convite a um momento de reflexão, abrigo e inspiração. Sofisticação através de gestos simples e detalhes bem desenhados dão personalidade e um caráter marcante a este espaço", destaca Rogério Conde CEO da MCAA Arquitetos.

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Com o reconhecimento, o Neo Alphaville passa a integrar o grupo de projetos premiados pelo Architecture MasterPrize, premiação internacional que celebra soluções inovadoras e contribuições relevantes para o desenvolvimento do ambiente construído.