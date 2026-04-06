Casa São Pedro apresenta rebranding e nova fase

O varejo brasileiro de materiais de construção passa por um processo de transformação impulsionado pela digitalização, mudanças no comportamento do consumidor e maior exigência por integração entre canais físicos e online. Levantamentos da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) apontam que o setor reúne mais de 150 mil lojas no país, evidenciando sua relevância econômica e capilaridade no mercado brasileiro.

É nesse contexto que a Casa São Pedro apresenta seu processo de rebranding, que marca uma nova fase estratégica da empresa. Fundada em 1957, a rede soma quase 70 anos de atuação e opera seis lojas físicas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Cajamar e Jandira, além de manter um e-commerce ativo. A operação regional reúne cerca de 400 colaboradores.

O reposicionamento busca alinhar tradição e contemporaneidade a partir de uma marca brasileira, construída no varejo regional e conectada ao cotidiano das famílias e profissionais de obra. As raízes armênias fazem parte da origem da empresa e aparecem como camada histórica da trajetória, sem deslocar o foco principal da marca, que é sua presença e identidade no Brasil.

O projeto contempla o redesign da marca, conduzido pelo designer Luiz Augusto, além do desenvolvimento de uma versão tipográfica personalizada para a marca, em parceria com o estúdio Plau. O projeto contou com direção de criação interna da Casa São Pedro, conduzida pela área de marketing. A estratégia também inclui a criação de uma identidade sonora assinada pelo estúdio Zanna Sound, ampliando a consistência da comunicação em diferentes pontos de contato.

Outro eixo do rebranding é a atualização do personagem Pedrinho, símbolo histórico da rede. O novo conceito foi desenvolvido pelo designer Ricardo David, com finalização do estúdio Mascoteria. A proposta preserva elementos reconhecidos pelo público e os adapta às linguagens visuais contemporâneas.

Segundo Ricardo André, gerente de marketing e experiência do cliente da Casa São Pedro, o processo foi tratado como um movimento cultural. “Branding não é só identidade. É a forma como a empresa se organiza para entregar o que promete, no atendimento, nas decisões e na relação com clientes e parceiros. Isso passa diretamente pelas pessoas. A Casa São Pedro tem raiz e tem futuro. A atualização da marca traduz uma cultura que já existe, vivida pelos colaboradores no dia a dia, e que agora passa a orientar o próximo ciclo”, afirma.

O reposicionamento também está associado a um movimento de fortalecimento da cultura interna da empresa. A Casa São Pedro vem estruturando diretrizes para padronizar linguagem, atendimento e tomada de decisão nas lojas e canais digitais, com foco em consistência de experiência. A iniciativa busca traduzir o posicionamento da marca em prática operacional, reforçando a ideia de que o cliente deve encontrar o mesmo padrão de cuidado e orientação em qualquer ponto de contato.

Como parte do reposicionamento, a empresa lançou um novo filme institucional produzido pela 4x Prod. A peça acompanha a trajetória de uma família brasileira ao longo de décadas e constrói um paralelo com a história da própria empresa, mostrando a marca atravessando três gerações enquanto a família cresce e se transforma.

Nos filmes promocionais que passam a integrar o calendário anual da marca, também desenvolvidos pela 4x Prod., a Casa São Pedro adotou recursos de virtual production como parte da linguagem audiovisual da campanha. A tecnologia foi incorporada à narrativa como ferramenta de construção estética e estratégica, reforçando a proposta de modernização sem descaracterizar a identidade histórica da empresa.

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Ao alinhar identidade, cultura e operação, a Casa São Pedro estrutura uma plataforma de marca voltada para sustentar crescimento com coerência, preservando suas raízes enquanto projeta os próximos ciclos de evolução no varejo regional.